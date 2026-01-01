1 . Tag Hoher Atlas (A) Fahrt raus aus der quirligen Stadt Marrakesch, ins Hinter­land – der Hohe Atlas. Auf kurvenreichen Strassen, vorbei an kleinen Berber-Dörfern, schroffen Felsen und tollen Ausblicken in Täler und Schluchten erreichen Sie schon bald Ihre Unterkunft. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Lassen Sie Ihre Seele baumeln auf der Terrasse und geniessen den atemberaubenden Ausblick. Übernachtung im Hohen Atlas.

2 . Tag Hoher Atlas (F, A) Heute haben Sie die Möglichkeit, die wunderschöne Gegend auf einer gemütlichen Wanderung, einem anspruchsvolleren Trekking oder auf dem Rücken eines Esels zu erkunden. Übernachtung im Hohen Atlas.

3 . Tag Taroudant (F, A) Nach einem ausgiebigen Frühstück geht die Fahrt via das historische Dörfchen Tinmel über eine holprige Piste über den Tizi-n-Test-Pass (2100 m). Auf der Passhöhe haben Sie einen wundervollen Ausblick über das Sous-Tal. Kurvige, schmale Strassen führen weiter bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

4 . Tag Erg Chegaga (F, A) Vorbei am bekannten Safran- Gebiet Taliouine, via Tazenakht fahren Sie Richtung Süden, wo die Erg Chegaga auf Sie wartet. Ab Foum Zguid geht es durch grandiose Wüstenlandschaften, durch den ausgetrockneten Lac Iriki bis zu Ihrem Wüstencamp. Angekommen im Camp satteln Sie Ihre Dromedare und reiten in den Sonnenuntergang. Die eindrücklichen, teilweise bis zu 300 Meter hohen Dünen der Erg Chegaga sind einzigartig. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

5 . Tag Zagora (F, A) Früh aufstehen lohnt sich hier! Erleben Sie einen atemberaubenden Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Anschliessend Fahrt bis nach Mamid. Weiter geht es Richtung Norden, wo sich ein Halt in Tamegroute lohnt. Es ist vor allem für seine Töpfereien, die bewohnte Kasbah sowie die Zawia bekannt. Zu dieser heiligen Stätte gehören eine Bibliothek mit über 4000 handgeschriebenen Büchern und Schriften, die teilweise aus dem 13. Jahrhundert stammen. Übernachtung in Zagora.

6 . Tag Ait Benhaddou (F, A) Fahrt durch das 200 km lange Drâa-Tal, gesäumt von Dattelpalmen, Richtung Hoher Atlas bis nach Ait Benhaddou. Hier befindet sich das eindrückliche Lehmdorf, das zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Übernachtung in Ait Benhaddou.

7 . Tag Marrakesch (F) Nach einem gemütlichen Frühstück geht die schöne Fahrt via Telouet über den Tizi-n-Tichka-Pass nach Marrakesch oder je nach individuellem Verlängerungsprogramm an die Atlantikküste.