Selbstfahrer-Tour: Kurztrip Süden ab Marrakesch

1 . Tag Ouarzazate (A) Von Marrakesch geht es über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass, ca. 500 km Richtung Süden. Auf der eindrücklichen Fahrt vorbei an typischen Berber-Dörfern und über den Hohen Atlas haben Sie wunderschöne Ausblicke auf grandiose Täler. Kurz nach der Passhöhe biegen Sie Richtung Telouèt ab, wo Sie die schöne Kasbah Glaoui besichtigen. Danach Weiterfahrt durch das malerische Ounila-Tal Richtung Ait Benhaddou. Das eindrückliche Lehmdorf gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. In Ouarzazate, der Filmstadt, besichtigen Sie die eindrückliche Kasbah Taourirt. Übernachtung in Ouarzazate.

2 . Tag Taliouine / Taroudant (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt Richtung Taliouine, das für den Anbau von Safran bekannt ist. Unterwegs besuchen Sie eine Safran-Kooperative, fahren durch kleine Dörfer und je nach Jahreszeit blühen die Mandelbäume. Übernachtung in Taroudant.

3 . Tag Taroudant (F, A) Heute Vormittag erkunden Sie die Hauptstadt der Sous-Region, welche idyllisch zwischen Olivenhainen und Orangenplantagen liegt. Im Hintergrund erhebt sich majestätisch der Hohe Atlas. Die Stadt ist bekannt für ihre schöne Medina und die authentischen Souks. Nachmittags Zeit zur freien Verfügung. Übernachtung in Taroudant.

4 . Tag Marrakesch (F) Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren Sie je nach Anschlussprogramm Richtung Atlantikküste oder über den Tizi-n-Test-Pass zurück nach Marrakesch.