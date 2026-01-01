1 . Tag Ouarzazate (A) Nach dem Frühstück Fahrt von etwa 230 km über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass. Diese schöne Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Kurz nach der Passhöhe zweigen Sie Richtung Telouèt ab und besuchen die Kasbah Glaoui, danach Weiterfahrt durch das malerische Ounila-Tal bis zum Ksar Ait Benhaddou. Dieses Lehmdorf hat als Kulisse für zahlreiche Hollywood-Produktionen gedient und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Übernachtung in Ouarzazate.

2 . Tag Zagora (F, A) Herrliche Fahrt durch das 200 Kilometer lange Drâa-Tal mit seinen traumhaften Kasbahs und den grünen Dattelpalmen-Oasen. Weiter lohnt sich ein Abstecher nach Tamegroute. Der Ort ist vor allem bekannt für seine noch bewohnte Kasbah, seine Töpfereien sowie die Zawia mit Büchern aus dem 13. Jahrhundert. Übernachtung in Zagora.

3 . Tag Tinerhir (F, A) Heute geht es via Tarhbalt und Alnif wieder Richtung Norden, bis nach Tinerhir. Unterwegs passieren Sie authentische Beberdörfer. Übernachtung in Tinerhir.

4 . Tag Erg Chebbi (F, A) Am Vormittag lohnt sich ein Besuch der eindrucksvollen Todra-Schlucht, wo die Felswände links und rechts teilweise bis 300 Meter in die Höhe ragen. Anschliessend Weiterfahrt bis nach Merzouga und durch die Sanddünen bis zu Ihrem Camp. Angekommen reiten Sie auf den Dromedaren in den Sonnenuntergang. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

5 . Tag Fès (F, A) Nach dem frühen Frühstück geht es zurück nach Merzouga. Danach führt die Strecke von etwa 470 km zuerst durch das landschaftlich schöne, palmenbewachsene Ziz-Tal. Kurz vor Errachidia wechselt die Landschaft und wird zur trockenen Ebene. Via Midelt und Ifrane geht es über den Mittleren Atlas bis nach Fès. Übernachtung in Fès.

6 . Tag Fès (F, A) Der ganze Tag steht zum Erkunden von Fès zur Verfügung. Die Altstadt mit ihrem Labyrinth aus fast 9000 engen Gassen, den lebhaften Souks und der geschichtsträchtigen Karaouine Universität versprüht eine einzigartige Atmosphäre und wird auch Sie in ihren Bann ziehen. Übernachtung in Fès.

7 . Tag Volubilis / Meknès / Rabat (F) Fahrt nach Volubilis, deren gut erhaltenen römischen Ruinen zum UNESCO Weltkulturerbe zählen. Danach geht es weiter nach Meknès. Besichtigen Sie das gigantische Stadttor Bab El Mansour, die königlichen Stallungen und das Mausoleum des Moulay Ismails. Am späten Nachmittag fahren Sie in die Hauptstadt Rabat. Übernachtung in Rabat.

8 . Tag Casablanca (F) Nach dem Frühstück empfehlen wir die Besichtigung des Hassan Turms, des Mausoleums Mohamed V. und der Kasbah des Oudaias. Danach Fahrt nach Casablanca. Übernachtung in Casablanca.

9 . Tag Marrakesch (F) Heute Morgen Besichtigung der imposanten Moschee Hassan II., des Zentralmarktes und des Habbous-Viertels. Danach je nach individuellem Anschlussprogramm, Fahrt zum Flughafen Casablanca, nach Marrakesch oder an die Atlantikküste.