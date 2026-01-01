Selbstfahrer-Tour: Die Strasse der Kasbahs ab Marrakesch

1 . Tag Skoura (A) Nach dem Frühstück fahren Sie über den landschaftlich schönen Tizi-n-Tichka-Pass nach Ouarzazate. Auf dieser Strecke über den Hohen Atlas haben Sie immer wieder atemberaubende Aussichten auf eindrückliche Bergewelt. Nach der Passhöhe geht es durch das malerische Ounila-Tal, vorbei an der Kasbah Glaouie und dem berühmten Ksar Ait Benhaddou. Übernachtung in Skoura.

2 . Tag Dadès (F, A) Nach dem Frühstück besichtigen Sie unterwegs die Kasbah Amerhidil, welche malerisch in die Landschaft eingebettet ist. Dann Weiterfahrt entlang der Strasse der Kasbahs, bis nach Boumalne, wo die Dadès Schlcuht mit ihren bizarren Felsformationen und den gut erhaltenen Kasbahs auf Sie wartet. Übernachtung in Dadès.

3 . Tag Erg Chebbi (F, A) Heute Morgen besuchen Sie die enge Todra-Schlucht, welche von Oleanderbüschen gesäumt ist und die Felswände teilweise links und rechts bis zu 300 Meter in die Höhe ragen. Je nach Wetterverhältnissen haben Sie die Möglichkeit die Dades- und Todra-Schlucht auf einer wunderschönen Strecke miteinander zu verbinden. Weiterfahrt durch das Tafilalet, das grösste zusammenhängende Oasengebiet des Landes bis nach Merzouga. Angekommen im Camp reiten Sie auf dem Dromedar in den Sonnenuntergang. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

4 . Tag Zagora (F, A) Früh aufstehen lohnt sich heute! Geniessen Sie den atemberaubenden Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chebbi. Anschliessend fahren Sie im 4x4 zurück nach Merzouga und von dort geht es dann via Alnif und Tarhbalt weiter ins wunderschöne Drâa-Tal. Übernachtung in Zagora.

5 . Tag Tisselday (F, A) Nach dem Frühstück kurzer Besuch von Tamegroute. Der Ort ist vor allem bekannt für seine Töpfereien, die noch bewohnte Kasbah sowie die Zawia mit über 4000 handgeschriebenen Büchern aus dem 13. Jahrhundert. Anschliessend Rückfahrt durch das 200 km lange Drâa-Tal, gesäumt von Dattelpalmen, in den Hohen Atlas bis nach Tisselday, wo das kleine, sympathische Berber- Dorf liegt. Hier geniessen Sie einen traumhaften Ausblick auf die umliegende Landschaft. Übernachtung in Tisselday.

6 . Tag Marrakesch (F) Fahrt zurück nach Marrakesch oder gemäss individuellem Verlängerungsprogramm direkt an die Atlantikküste.