Selbstfahrer-Tour: Der geheimnisvolle Süden ab Marrakesch

1 . Tag Ouarzazate (F) Fahrt von Marrakesch über den beeindruckenden Tizi-n-Tichka Pass (2260 m) via Telouèt, vorbei am Ksar Ait Benhaddou (UNESCO Weltkulturerbe) bis nach Ouarzazate. Übernachtung in Ouarzazate.

2 . Tag Mhamid (F, A) Fahrt durch das einmalige 200 km lange Drâa-Tal, gesäumten von Dattelpalmen und Kasbahs, Halt in Tamegroute (Besichtigung Kasbah, Töpfereien und alte Koran Bibliothek) bis nach Mhamid, das Tor zur Wüste. Übernachtung in Mhamid.

3 . Tag Erg Chegaga (F, A) Am Vormittag erkunden Sie auf eigene Faust Mhamid mit seinen 7 Kasbahs und am Nachmittag geht es dann in die Erg Chegaga Wüste. Angekommen im Camp satteln Sie Ihr Dromedar und geniessen das fantastische Farbenspiel im Sand. Übernachtung im Wüstencamp.

4 . Tag Tata (F, A) Früh aufstehen lohnt sich heute! Geniessen Sie einen wunderschönen Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Anschliessend Fahrt durch den ausgetrockneten Lac Iriki, via Foum Zguid bis nach Tata. Übernachtung in Tata.

5 . Tag Bou-Jerif (F, A) Fahrt durch die Stadt Guelmin weiter an die Atlantikküste, wo Sie den Tag im einsamen Dünengelände Plage Blanche mit seinen endlosen, kilometerlangen Sandpisten verbringen können. Übernachtung in Bou-Jerif.

6 . Tag Mirleft (F, A) Heute Morgen können Sie nochmals einen Abstecher an die Küste zum Plage Blanche machen. Danach weiter entlang der Küste vorbei am charmanten Städtchen Sidi Ifni und dem Legzira Plage mit seinem bizarren Felsbogen bis nach Mirleft. Übernachtung in Mirleft.

7-8 . Tag Tafroute (F, A) Fahrt nach Tafraoute, unterwegs Halt in der Stadt Tiznit, die vor allem für den handgefertigten Silberschmuck und ihre Kupferarbeiten bekannt ist. Den nächsten Tag verbringen Sie in einer äussert reizvollen Landschaft. Lohnenswert ist das eindrückliche Palmen-Tal Ait Mansour und die vom belgischen Künstler bemalten Felsen «Painted rocks». Übernachtungen in Tafraoute.

9 . Tag Taroudant (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt durch das von Felsen eingeramte Tal der Ammeln und weiter bis nach Taroudant, die kleine Schwester von Marrakesch. Übernachtung in Taroudant.

10 . Tag Marrakesch (F) Rückfahrt über den Tizi-n-Test Pass (2093 m) bis nach Marrakesch.