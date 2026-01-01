Selbstfahrer-Tour: Im Süden für Geniesser ab Marrakesch

1 . Tag Ait Benhaddou (A) Nach dem Frühstück fahren Sie über den landschaftlich eindrücklichen, 2260 Meter hohen, Tizi-n-Tichka Pass nach Ait Benhaddou. Diese schöne Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Die eindrucksvolle Strecke führt vorbei an der einst prächtigen Kasbah Dar Glaoui bei Telouèt, weiter durch das malerische Ounila-Tal bis nach Ait Benhaddou. Übernachtung in Ait Benhaddou.

2 . Tag Zagora (F, A) Nach dem Frühstück Halt beim Ksar Ait Benhaddou, das eindrückliche Lehmdorf, das zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Anschliessend Fahrt nach Zagora. Die schöne Strecke ist von herrlichen Oasen und traumhaften Kasbahs gesäumt, die sich harmonisch in die Landschaft des Drâa-Tals einfügen. Hier triumphiert die Flora über die Wüste und präsentiert sich farbenfroh. Es lohnt sich ein Abstecher weiter nach Tamegroute. Der Ort ist vor allem bekannt für seine noch bewohnte Kasbah, die Töpfereien sowie die Zawia mit über 4000 handgeschriebenen Büchern aus dem 13. Jahrhundert. Übernachtung in Zagora.

3 . Tag Erg Chebbi (F, A) Heute geht es via Tarhbalt und Alnif durch karge Wüstenlandschaft bis in die kleine Oase Merzouga und weiter in die Erg Chebbi, wo die Dünen teilweise bis zu 160 Meter hoch sind. Angekommen im Camp, satteln Sie die Dromedare und geniessen das grandiose Farbenspiel im Sand und die Ruhe. Übernachtung im Wüstencamp.

4 . Tag Erg Chebbi (F, A) Heute unternehmen Sie einen kleinen Ausflug durch die Wüstenlandschaft der Erg Chebbi mit anschliessendem Mittagessen zurück im Camp oder unterwegs. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Übernachtung im Wüstencamp.

5 . Tag Dadès (F, A) Früh aufstehen lohnt sich hier! Erleben Sie einen Bilderbuch-Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chebbi. Nach dem Frühstück zurück nach Merzouga und dann Fahrt von ca. 250 km durch das Tafilalet Richtung Westen bis in die Dadès-Schlucht. Bei Tinerhir empfiehlt sich ein Abstecher in die Todra-Schlucht, welche mit ihren Feswänden, welche bis zu 300 Meter in die Höhe ragen, beeindruckt. Je nach Wetterverhältnissen kann man die Todra- und Dadès-Schlucht auf einer landschaftlich einmaligen Strecke verbinden. Übernachtung in Dadès.

6 . Tag Dadès (F, A) Entdecken Sie heute die berühmten "Monkey Fingers" bei einer geführten Wanderung durch die Dadès-Schlucht. Die bizarre Felslandschaft und die spektakulären Ausblicke machen die Region zu einem Wanderparadies. Übernachtung in Dadès.

7 . Tag Skoura (F, A) Fahrt entlang der Strasse der Kasbahs bis nach Skoura. Die vielen Oasendörfer, Dattelpalmen und Kasbahs machen die Strecke besonders. Empfehlenswert ist ein Abstecher in das Rosental - eine atemberaubende Landschaft wartet hier auf Sie! Besuch der Kasbah Amerhidil. Die Offroad-Strecke bietet zusätzliche landschaftliche Höhepunkte. Übernachtung in Skoura.

8 . Tag Tisselday (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt nach Ouarzazate und von dort nochmals 50 Kilometer bis nach Tisselday, wo sich Ihr hübsches Gästehaus «Irocha» befindet. Lassen Sie den Tag auf der wunderschönen Terrasse mit atemberaubendem Ausblick ausklingen. Übernachtung in Tisselday.

9 . Tag Marrakesch (F) Fahrt zurück über den Tizi-n-Tichka Pass nach Marrakesch. Rückflug oder individuelle Verlängerung.