1 . Tag Sidi Ifni (A) Nach dem Frühstück Fahrt nach Tiznit. Die Stadt ist vor allem für den hier kunstvoll gefertigten Silberschmuck und ihre Kupferarbeiten bekannt. Weiterfahrt via den hübschen Fischerort Mirleft und der Küste entlang nach Sidi Ifni. Kurz vor Sidi Ifni sollten Sie auf keinen Fall den wunderschönen, feinsandigen Legzira Plage mit seinem imposanten Felsenbogen verpassen. Das malerische Städtchen Sidi Ifni verfügt über einige sehr schöne Art-Déco-Bauten und eine angenehm relaxte Atmosphäre. Übernachtung in Sidi Ifni.

2 . Tag Tafraoute (F, A) Fahrt zurück nach Tiznit und dann weiter nach Tafraoute. Wir empfehlen die Route via Anezi durch wunderschöne Täler und vorbei am 2359 Meter hohen Djebel Lekst zu nehmen. Sie haben immer wieder herrliche Ausblicke auf hübsche Dörfer, Feigenkakteen und Terrassenfelder mit Mandel- und Olivenbäumen. Übernachtung in Tafraoute.

3 . Tag Tafraoute (F, A) Die Region im Anti-Atlas liegt inmitten einer atemberaubenden, zerklüfteten Bergwelt und hat viel zu bieten. Bizarre Felsformationen aus rosa Granit, prähistorische Felszeichnungen, schmucke Berberdörfer mit den hier typischen, rotgetünchten Häusern, die malerische Palmenschlucht Ait Mansour oder die vom belgischen Künstler bemalten Felsen ("Painted rocks"). Übernachtung in Tafraoute.

4 . Tag Marrakesch (F) Ihre letzte Etappe führt Sie durch das faszinierende Ammelntal, vorbei an einer eindrücklichen Bergkulisse mit fantastischen Panoramen, via Ait Baha an die Atlantikküste oder direkt weiter nach Marrakesch. Rückflug oder individuelle Verlängerung.