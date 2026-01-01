1-2 . Tag Marrakesch Ankunft in Marrakesch und Transfer in Ihre Unterkunft. Am nächsten Vormittag entdecken Sie die Medina auf einer spielerischen Schnitzeljagd durch Souks und verwinkelte Gassen. Rätsel lösen und Marrakesch mit allen Sinnen erleben. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Übernachtungen in Marrakesch.

3-4 . Tag Ouarzazate Nach dem Frühstück fahren Sie über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka-Pass, besuchen die Kasbah Glaoui und passieren das malerische Ounila-Tal sowie das berühmte Lehmdorf Ait Benhaddou, UNESCO-Weltkulturerbe. Anschliessend weiter nach Ouarzazate, dem «Hollywood Afrikas». Am nächsten Tag besuchen Sie das Filmstudio und werfen einen Blick hinter die Kulissen grosser Kinoproduktionen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Übernachtungen in Ouarzazate.

5-6 . Tag Dadès Heute geht es entlang der Strasse der Kasbahs bis ins Rosental und von dort auf einer grandiosen Offroad-Piste mit geheimnisvollen Höhlen bis ins wunderschöne Dadès-Tal. Am nächsten Tag steht eine Wanderung durch die bizarren «Monkey Fingers»-Felsformationen auf dem Programm - ein Spielplatz aus Stein für Gross und Klein. Übernachtungen in Dadès.

7 . Tag Zagora Fahrt durch die eindrucksvolle Dadès-Schlucht und weiter auf einer spektakulären Strecke direkt in die Todra-Schlucht. Die von Oleanderbüschen gesäumte Schlucht beeindruckt mit bis zu 300 Meter hohen Felswänden. Anschliessend Weiterfahrt durch das Drâa-Tal mit seinen endlosen Dattelpalmenoasen bis nach Zagora. Übernachtung in Zagora.

8-9 . Tag Erg Chegaga Nach dem Frühstück kurze Fahrt nach Tamegroute, wo Sie die berühmten Töpferwerkstätten besuchen. Bei einem kleinen Workshop dürfen die Kinder selbst Hand anlegen. Danach Weiterfahrt nach Mhamid, dem Tor zur Wüste. Hier startet Ihr Wüstenabenteuer. Sie fahren durch abwechslungsreiche Wüstenlandschaften bis zum Camp. Angekommen, satteln Sie die Dromedare und reiten dem Sonnenuntergang entgegen.



Am nächsten Tag erwartet Sie die faszinierende Dünenwelt der Erg Chegaga. Sandboarden, ein Wüstenausflug und der Besuch einer Nomadenfamilie sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Abends Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel. Übernachtungen im Wüstencamp.

10 . Tag Foum Zguid Früh aufstehen lohnt sich! Erleben Sie einen atemberaubenden Sonnenaufgang über dem Dünenmeer der Erg Chegaga. Nach dem ausgiebigen Frühstück Fahrt durch den ausgetrockneten Lac Iriki in die Palmenoase Foum Zguid. Unterwegs machen Sie mitten im Nirgendwo einen Halt und suchen Fossilien - ein Highlight für kleine Entdecker. Übernachtung in Foum Zguid.

11 . Tag Taroudant Heute geht es via Tazenakht, bekannt für seine traditionellen Teppiche, und Taliouine, dem bedeutendsten Safrananbaugebiet Marokkos, nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

12 . Tag Marrakesch Heute Vormittag bummeln Sie durch den authentischen Souk von Taroudant, liebevoll auch das kleine Marrakesch genannt. Anschliessend Fahrt zurück nach Marrakesch oder individuelle Verlängerung.



Let's go Tipp: Verlängern Sie Ihre Reise in Agadir, Taghazout oder Essaouira. Alternativ bietet die The White Camel Lodge in der Steinwüste Agafay, nur 30 Kilometer von Marrakesch entfernt, den perfekten Ausklang: mehrere Pools, spannende Aktivitäten und viel Platz zum Spielen und Entdecken.