1 . Tag Souss-Massa (A) Heute fahren Sie Richtung Atlantikküste bis zum Souss-Massa Nationalpark. Übernachtung in Souss-Massa.

2 . Tag Nationalpark Souss-Massa (F, A) Der heutige Tag steht zur Erkundung des Souss-Massa Nationalparks zur Verfügung. Der 340 km2 grosse Nationalpark besteht aus Küstensteppe, Sanddünen, felsigen Gebieten und Lagunen. Hier findet man unter anderem die wieder erfolgreich angesiedelten Antilopen. Vor allem aber ist es ein Paradies zur Vogelbeobachtung. Übernachtung in Souss-Massa.

3 . Tag Sidi Ifni (F, A) Nach dem Frühstück fahren Sie nach Tiznit. Die Stadt ist vor allem für den hier kunstvoll gefertigten Silberschmuck und ihre Kupferarbeiten bekannt. Weiterfahrt via den hübschen Fischerort Mirleft der Küste entlang nach Sidi Ifni. Kurz vor Sidi Ifni sollten Sie auf keinen Fall den wunderschönen, feinsandigen Legzira Plage mit seinem bizarren Felsbogen verpassen. Das malerische Städtchen Sidi Ifni ist spanisch geprägt, verfügt über einige sehr schöne Art-Déco-Bauten und eine angenehm relaxte Atmosphäre. Übernachtung in Sidi Ifni.

4-5 . Tag Tafraoute (F, A) Fahrt zurück nach Tiznit und dann weiter nach Tafraoute. Diese landschaftlich äusserst schöne Region im Anti-Atlas bietet einiges: Bizarre Felsformationen aus rosa Granit, mehrere Orte mit prähistorischen Felszeichnungen, am Fusse des 2359 Meter hohen Djebel Lekst. Der nächste Tag steht zur Entdeckung der interessanten Umgebung von Tafraoute zur Verfügung. Besonders lohnenswert ist das eindrückliche Tal der Ammeln, welches von einer fantastischen Bergkulisse eingerahmt wird, die vom belgischen Künstler bemalten Felsen (Painted rocks) und die malerische Palmenschlucht Ait Mansour in schroffer Bergkulisse. Übernachtungen in Tafraoute.

6 . Tag Taroudant (F, A) Auf der heutigen, landschaftlich reizvollen Strecke durch den Anti-Atlas haben Sie immer wieder Ausblicke auf eine eindrückliche Bergkulisse und Terrassenfelder. Taroudant liegt inmitten von Palmenhainen und Obstplantagen. Ein gemütlicher Spaziergang durch die gut erhaltene Altstadt mit ihren schönen Souks lohnt sich. Übernachtung in Taroudant.

7 . Tag Marrakesch (F) Über den Tizi-n-Test Pass (2093 m) geht es zurück nach Marrakesch.