Selbstfahrer-Tour: Marokkos Norden komplett ab Marrakesch

1 . Tag Marrakesch Nach Ankunft in Marrakesch Transfer zum Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

2 . Tag Marrakesch (F) Der ganze Tag steht zur Erkundung von Marrakesch zur Verfügung. Sie besuchen unter anderem den Jardin Secret, den Dar El Bacha Palast und die beeindruckende Medersa Ben Youssef und erleben das quirlige Treiben in den Souks. Übernachtung in Marrakesch.

3 . Tag Casablanca / Rabat (F, A) Fahrt von etwa 250 km in die wirtschaftlich wichtigste Stadt Marokkos, nach Casablanca. Dort lohnt sich unter anderem die Besichtigung der Moschee Hassan II., welche auf eindrückliche Weise traditionelles Kunsthandwerk mit modernster Technik verbindet. Weiterfahrt nach Rabat. Übernachtung in Rabat.

4 . Tag Rabat / Tanger (F, A) In Rabat empfehlen wir den Besuch der Kasbah des Oudaias, des Hassan Turms sowie des Mausoleums von Mohammed V. Danach Fahrt auf gut ausgebauter Strasse nach Tanger via Asilah. Mit ihren blau-weissen Häusern, von Künstlern bunt bemalten Wänden und vielen Pflanzen verströmt die malerische Medina ein andalusisch-marokkanisches Flair. Unterwegs Besuch von Kap Spartel und den Herkulesgrotten. Übernachtung in Tanger.

5 . Tag Tanger Heute Vormittag besuchen Sie die sagenumwobene Hafenstadt Tanger, die seit je einen geheimnisvollen Ruf geniesst. Sei es wegen der vergangenen Zeiten als Schmugglernest oder aufgrund der vielen Künstler und Persönlichkeiten, die sich hier niedergelassen haben. Übernachtung in Tanger.

6 . Tag Tétouan / Chefchaouen (F, A) Die Küstenstrasse führt nach Tétouan mit Ausblicken auf das Mittelmeer. Im Frühling gleichen die Hänge hier einem einzigen Blütenmeer. Halt in der von der UNESCO geschützten Altstadt lohnt sich. Weiterfahrt durch das Bergland nach Chefchaouen. Übernachtung in Chefchaouen.

7 . Tag Chefchaouen (F, A) Schlendern Sie durch das gemächliche Städtchen Chefchaouen. Mit seinen blau-weiss gekalkten Fassaden und den roten Ziegeldächern versprüht der Ort andalusisches Flair. Chefchaouen gehörte über 30 Jahre zu Spanien und auch heute hören Sie hier noch häufiger Spanisch als Französisch. Optional: Ausflug nach Akchour für eine Wanderung in die Natur. Übernachtung in Chefchaouen.

8 . Tag Fès (F, A) Die heutige Etappe führt über Ouazzane nach Fès, vorbei an Feldern, Bauernhöfen und Olivenhainen mit Ausblicken auf das Rifgebirge. Übernachtung in Fès.

9 . Tag Fès (F, A) Der ganze Tag steht zur Entdeckung von Fès zur Verfügung. Ein Spaziergang durch die mittelalterliche Medina mit ihrem labyrinthartigen Gassengewirr gehört zum Höhepunkt jeder Marokko-Reise. Orientalische Düfte, altmodisch anmutende Eselskarren und das bunte Treiben der Händler lassen Sie sich in eine andere Welt eintauchen. Übernachtung in Fès.

10 . Tag Meknès / Volubilis / Fès (F, A) Heute steht ein Ausflug nach Meknès auf dem Programm. In der kleinsten der vier Königsstädte sollten Sie das wunderschöne Stadttor Bab El Mansour, das jüdische Viertel sowie die königlichen Stallungen nicht verpassen. Ebenfalls ein Besuch wert sind die gut erhaltenen, römischen Ruinen und Mosaike in der nahegelegenen Ausgrabungsstätte Volubilis. Übernachtung in Fès.

11 . Tag Marrakesch (F) Rückfahrt von etwa 480 km nach Marrakesch. Ihre Route führt Sie durch den Mittleren Atlas, vorbei an Zedernwäldern, Olivenhainen und fruchtbaren Ebenen. Fahrt zum Flughafen oder individuelle Verlängerung.