Selbstfahrer-Tour: Die Königsstädte ab Marrakesch

1 . Tag Marrakesch Nach Ankunft in Marrakesch Transfer zu Ihrem Riad. Übernachtung in Marrakesch.

2 . Tag Marrakesch (F) Heute haben Sie Zeit, Marrakesch, auch die Perle des Orients genannt, zu erkunden. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehört der Platz Djemma el Fna, die farbenfrohen Souks und die Koutoubia Moschee. Ausserdem empfiehlt sich ein Besuch des Jardin Secret und des Dar El Bacha. Übernachtung in Marrakesch.

3 . Tag Casablanca (F) Fahrt nach Casablanca. In der grössten und modernsten Stadt Marokkos lohnt sich eine Besichtigung des Mohamed V.-Platz, des Habbous-Viertels, des königlichen Palastes (von aussen) sowie des zentralen Marktes. Ebenfalls auf keinen Fall fehlen sollte ein Besuch in der beeindruckenden Moschee Hassan II.. Übernachtung in Casablanca.

4 . Tag Rabat (F, A) Heute geht es in die Hauptstadt Marokkos, Rabat. Wir empfehlen die Besichtigung der Kasbah des Oudaias, des Hassan-Turms, des Mausoleums von Mohamed V. und des beeindruckenden Königspalasts (von aussen). Übernachtung in Rabat.

5 . Tag Meknès / Volubilis / Fès (F, A) Am heutigen Tag besuchen Sie zuerst Meknès, wo Sie das bekannte Stadt tor Bab El Mansour, die königlichen Stallungen und die Mellah, das jüdische Viertel der Stadt, nicht verpassen sollten. Auf der Weiterfahrt nach Fès lohnt sich ein Abstecher nach Volubilis für die Besichtigung der grössten römischen Ausgrabungsstätte Marokkos. Übernachtung in Fès.

6 . Tag Fès (F, A) Der ganze Tag steht zum Erkunden von Fès zur Verfügung. Die Altstadt mit ihrem Labyrinth aus fast 9000 engen Gassen, den lebhaften Souks und der geschichtsträchtigen Karaouine Universität versprüht eine einzigartige Atmosphäre und wird auch Sie in ihren Bann ziehen. Übernachtung in Fès.

7 . Tag Marrakesch (F) Fahrt (ca. 560 km) zurück nach Marrakesch. Sie passieren das Berberdorf Immouzer du Kandar, das Skiresort Ifrane mit seinen Chalets und das für seine Schnitzereien und Teppiche bekannte Berberdorf Azrou. Nach einer kurzen Pause in Beni Mellal geht es weiter nach Marrakesch. Rückflug oder individuelle Verlängerung.