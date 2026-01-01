Beschreibung

Einleitung Das Le Caméléon Boutique Hotel ist das erste Design- und Luxushotel an der Karibikküste Costa Ricas und eignet sich bestens zum Entspannen und um die Umgebung zu erkunden.

Lage Zwischen Puerto Viejo und Manzanillo am Punta Cocles Strand gelegen. Von San José sind es 4 Stunden Fahrzeit.