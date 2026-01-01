Le Caméléon Hotel
Puerto Viejo
Beschreibung
Einleitung
Das Le Caméléon Boutique Hotel ist das erste Design- und Luxushotel an der Karibikküste Costa Ricas und eignet sich bestens zum Entspannen und um die Umgebung zu erkunden.
Lage
Zwischen Puerto Viejo und Manzanillo am Punta Cocles Strand gelegen. Von San José sind es 4 Stunden Fahrzeit.
Angebot
Modernes Hotel gemischt mit rustikalen Elementen und minimalistischer Ausstattung. Das Restaurant ‚Le Numu' serviert internationale Küche. Zu Ihrer Verfügung stehen ein Massagedeck, ein Swimmingpool, ein Jacuzzi und ein Souvenirladen. Jeden Tag wird ein anderes Hotelambiente durch neue Farben, Musik und Speisen geschaffen.
Sport:
Fischen, Schnorcheln, Surfen, White Water Rafting.
Kinder: sind willkommen.
Sport:
Fischen, Schnorcheln, Surfen, White Water Rafting.
Kinder: sind willkommen.
Preis auf Anfrage
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