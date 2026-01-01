Cariblue Beach & Jungle Resort
Puerto Viejo
Beschreibung
Einleitung
Die 2014 fusionierten Hotels Cariblue und Totem wurden bestens in das neue Cariblue Beach and Jungle Resort integriert. Es zeichnet sich durch seine herrliche Lage am Strand und die wunderschöne, tropische Gartenanlage aus. Umgeben von Dschungel ist das Hotel ideal, um die Tropen zu geniessen.
Lage
Das Hotel liegt ungefähr 2 Km südlich von Puerto Viejo. Der Strand Playa Cocles ist in 100m Entfernung. Nach San José sind es 4,5 Fahrstunden.
Angebot
Dieses Naturhotel besteht aus verschiedenen Holzhäusern, die inmitten eines grossen tropischen Garten angeordnet sind. Von den exotischen Pflanzen werden viele exotische Tiere angezogen. Die Rezeption, das Restaurant Sole Luna sowie die Hotelbar liegen im offenen Hauptgebäude mit Palmblätterdach. Von hier führen verzweigte Fusswege zu den verschiedenen Zimmerblöcken. Eine Mischung italienischer und typisch costaricanischer Küche erwartet Sie in den beiden Hotelrestaurants. Zwei Swimmingpools, Jacuzzis, Spa und ein gemütlich offener Aufenthaltsbereich sorgen für Abwechslung. WLAN gegen Gebühr.
Sport inbegriffen:
Billard, Tischtennis.
Gegen Gebühr:
Schnorcheln, diverse Touren.
Sport inbegriffen:
Billard, Tischtennis.
Gegen Gebühr:
Schnorcheln, diverse Touren.
Zimmer
Alle Zimmer sind geräumig und komfortabel eingerichtet. Die Standardzimmer sind mit Bambusmöbeln ausgestattet und liegen inmitten der tropischen Gartenanlage. Die Räume im ersten Stock haben einen schönen Blick ins Grüne, während die Zimmer im Erdgeschoss ein Gefühl von direktem Kontakt mit der üppigen Vegetation vermitteln. Die Superior Zimmer bieten viel Platz und einen schönen Gartenblick. Sie sind nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Die Bungalows sind einzelstehend und im tropischen Garten verteilt. Sie sind ganz aus Holz hergestellt und bieten zusätzlich zur Terrasse auch eine Klimaanlage. Sie sind grösser als die Standard und Superior Zimmer.
Preis auf Anfrage
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