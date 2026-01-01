Beschreibung

Einleitung Die 2014 fusionierten Hotels Cariblue und Totem wurden bestens in das neue Cariblue Beach and Jungle Resort integriert. Es zeichnet sich durch seine herrliche Lage am Strand und die wunderschöne, tropische Gartenanlage aus. Umgeben von Dschungel ist das Hotel ideal, um die Tropen zu geniessen.

Lage Das Hotel liegt ungefähr 2 Km südlich von Puerto Viejo. Der Strand Playa Cocles ist in 100m Entfernung. Nach San José sind es 4,5 Fahrstunden.

Angebot Dieses Naturhotel besteht aus verschiedenen Holzhäusern, die inmitten eines grossen tropischen Garten angeordnet sind. Von den exotischen Pflanzen werden viele exotische Tiere angezogen. Die Rezeption, das Restaurant Sole Luna sowie die Hotelbar liegen im offenen Hauptgebäude mit Palmblätterdach. Von hier führen verzweigte Fusswege zu den verschiedenen Zimmerblöcken. Eine Mischung italienischer und typisch costaricanischer Küche erwartet Sie in den beiden Hotelrestaurants. Zwei Swimmingpools, Jacuzzis, Spa und ein gemütlich offener Aufenthaltsbereich sorgen für Abwechslung. WLAN gegen Gebühr.







Sport inbegriffen:



Billard, Tischtennis.







Gegen Gebühr:



Schnorcheln, diverse Touren.