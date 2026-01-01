Hotel Cuna del Angel
Dominical
Beschreibung
Einleitung
Dieses traumhafte Boutique Hotel thront auf einem Hügel mit Blick auf den Pazifischen Ozean. Die einzigartige Lage ist ideal für ruhesuchende Gäste aber auch für alle, die Ausflüge in eine noch weitgehend unberührte Region Costa Ricas unternehmen möchten.
Lage
Das Hotel befindet sich 9 km südlich von Dominical. Herrliche Strände sowie der Meeresnationalpark Marino Ballena sind nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Der Flughafen San José ist in ca. 4-5 Fahrstunden erreichbar.
Angebot
Es werden viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Im hübschen Spa können Sie bei einer der wohltuenden Behandlungen entspannen.
Dieses kleine elegante im Kolonialstil erbaute Hotel ist in eine tropische Gartenanlage eingebettet. Der Infinity-Pool bietet eine Aussicht in der man sich verlieren kann. Sie werden das Frühstück in dem im Palapa-Stil gebauten Restaurant geniessen. Hier kann man Tukane sehen und den Rufen der Brüllaffen lauschen. Abends wird ein schmackhaftes Abendessen serviert und zu besonderen Anlässen werden Konzerte veranstaltet. In der Lobby befinden sich eine gemütliche Bar und eine Geschenkboutique.
Es werden viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Im hübschen Spa können Sie bei einer der wohltuenden Behandlungen entspannen.
Sport/Wellness gegen Gebühr: Schnorcheln, Tauchen, Surfunterricht, Kajakausflüge zu Höhlen, Rafting, Wal- und Delfinbeobachtungstouren, Anwendungen im hoteleigenen Wellnessbereich.
Kinder: sind willkommen (für Kinder unter 8 Jahren nicht empfehlenswert).
Zimmer
Die Deluxe Zimmer sind geschmackvoll mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein Ventilator, Fernseher und Klimaanlage. Sie werden fasziniert sein von der Aussicht auf das Meer und den Regenwald, während Sie sich auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon entspannen.
Preis auf Anfrage
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