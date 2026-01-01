Beschreibung

Einleitung Ein Traum wird wahr! Zusätzlich zum aus-gezeichneten Service bietet dieses Hotel eine fantastische Aussicht auf den Pazifischen Ozean und über den grünen Dschungel. Wenn Sie Naturliebhaber sind und gleichzeitig stilvollen Genuss schätzen, dann ist dieses Hotel genau das Richtige für Sie.

Lage Das Hotel liegt umgeben von unberührtem Regenwald auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf den Pazifik. Es ist nur 5 km entfernt vom Manuel Antonio Nationalpark mit seinen schönen Stränden. Das Hotel bietet einen Bustransfer zum Strand und Nationalpark an. San José erreicht man in ca. 3–4 Fahrstunden.

Angebot Das luxuriöse Hotel befindet sich in erhöhter Lage über dem Meer und besteht aus mehreren Gebäuden im Kolonialstil. Das Hauptgebäude ist mit wunderschönen Antiquitäten dekoriert, die zur Pri-vatsammlung des Besitzers gehören. Das Zentrum des Resorts bildet die grosszügige Poollandschaft mit Poolbar. Mehrere Restaurants bieten ausgezeichnete lokale und internationale Küche an. Auf dem Hotelgelände befinden sich Naturpfade auf denen man mit etwas Glück Kapuzineräffchen und Faultiere aus nächster Nähe beobachten kann. Ein Wellnessbereich sorgt für Ihr körperliches Wohlbefinden.