Beschreibung

Einleitung Mit seiner minimalistischen, nachhaltigen Bauweise schlägt Kura Boutique ­Hotel eine neue Seite der Hotellerie in Costa Rica auf. Das privat geführte Boutique Hotel liegt in idyllischer Lage umrahmt von tropischem Dschungel. Durch sein luxuriöses und zugleich lässiges Ambiente, sein aussergewöhnliches Design und seine exquisite Küche ist Kurà ohne Zweifel eines der führenden neuen Bou-tique-Hotels des Landes.

Lage Kurà liegt 6 Km von Uvita entfernt inmitten von dichtem, tropischem Urwald auf einem Hügel, etwa 400 m über dem Meeresspiegel. Nach San José sind es ca. 4 Fahrstunden.

Angebot Verschiedene Ausflugsangebote und Spa-Anwendungen sowie Schlemmer-Menüs runden den herrlich luxuriösen, tropischen Aufenthalt ab. Es werden Tauch- und Schnorchelausflüge, Kayaking, Whitewater Rafting und je nach Saison Walbeobachtungstouren angeboten.