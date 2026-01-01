Beschreibung

Einleitung Bauweise und Führung dieses Erstklasshotels zeigen, wie sich Umweltverträglichkeit und nachhaltiger Tourismus mit Luxus und Komfort verbinden lassen.

Lage Das Hotel liegt eingebettet im Regenwald mit direktem Strandanschluss. Der Nationalpark von Manuel Antonio kann zu Fuss entlang des Strandes erreicht werden. Die Flugpiste von Quepos ist 7 km entfernt, San José 3–4 Fahrstunden.

Angebot Das Hotel bietet zwei eigene kleine Sandbuchen. Das Resort setzt nicht nur auf Luxus, sondern auf Natur und Erlebnis. Auf dem 45 000 m² umfassenden Grundstück gibt es Wanderwege, Sandbuchten und eine Hängebrücke. Das Hotel bietet ein Café, eine Snackbar am Strand, zwei Restaurants, zwei Schwimmbäder und Spa-Räumlichkeiten.