Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort
Manuel Antonio
Beschreibung
Einleitung
Bauweise und Führung dieses Erstklasshotels zeigen, wie sich Umweltverträglichkeit und nachhaltiger Tourismus mit Luxus und Komfort verbinden lassen.
Lage
Das Hotel liegt eingebettet im Regenwald mit direktem Strandanschluss. Der Nationalpark von Manuel Antonio kann zu Fuss entlang des Strandes erreicht werden. Die Flugpiste von Quepos ist 7 km entfernt, San José 3–4 Fahrstunden.
Angebot
Das Hotel bietet zwei eigene kleine Sandbuchen. Das Resort setzt nicht nur auf Luxus, sondern auf Natur und Erlebnis. Auf dem 45 000 m² umfassenden Grundstück gibt es Wanderwege, Sandbuchten und eine Hängebrücke. Das Hotel bietet ein Café, eine Snackbar am Strand, zwei Restaurants, zwei Schwimmbäder und Spa-Räumlichkeiten.
Zimmer
Die Zimmer und Suiten verteilen sich am Strand und auf einer Anhöhe mit Blick zum Nationalpark oder zum Meer. Sie verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, gratis WLAN, Minibar, Safe, Kaffeekocher, Mikrowelle, Bügeleisenbrett. Die Ocean Breeze Superior Zimmer bieten Sicht auf den Strand und den Regenwald. Von den Ocean View Superior Zimmern geniessen Sie eine fantastische Meersicht.
ab CHF 410.– / pro Person
Loading map...