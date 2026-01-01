Beschreibung

Einleitung Das Si Como No ist eines der führenden Hotels in Sachen Umweltschutz und verfügt über ein eigenes Wildreservat. Die weitläufigen Strände von Manuel Antonio befinden sich nur 2 km von der luxuriösen Unterkunft entfernt.

Lage Im schönen Küstenort Quepos und 200 Meter über dem Meer gelegen. Vom Hotel geniessen Sie eindrückliche Ausblicke über den dichten Dschungel und den Pazifik. Bis San José sind es 2.5 Fahrstunden und nach Dominical 35 Minuten.

Angebot Zum Hotel gehören zwei Restaurants mit Meerblick, zwei Swimmingpools mit Bar, ein Souvenirladen, ein Internet-Café und ein privates Kino. Weitere Annehmlichkeiten sind gratis Parkplätze und gratis-WLAN im öffentlichen Bereich. Etwas Besonderes ist das private Wildreservat mit Amphibien und Schmetterlingen. Nutzen Sie den kostenlosen Shuttlebus zum Strand oder geniessen Sie unvergessliche Sonnenuntergänge auf den Aussichtsterrassen des Hotels.







Sport/Wellness gegen Gebühren:



Wellnessbehandlungen im Serenity Spa, Mountainbiking, Tauchen, Reiten, Kajakverleih, Surfen.







Kinder: sind willkommen

Zimmer Alle Zimmer verfügen über Minibar, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Gratis- WLAN und Safe. Die Superior Zimmer haben teilweise Meer- und Dschungelblick und verfügen über einen Privatbalkon. Die Deluxe Zimmer und Deluxe Suiten bieten ebenfalls einen Privatbalkon mit Panoramablick auf den Dschungel und den Ozean. Zusätzlich bieten Sie eine Sitzecke mit einem Sofabett.



58 Zimmer