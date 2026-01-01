1 . Tag Chicago Individuelle Anreise. 3 Übernachtung in Chicago. (Hotel Blake)

2 . Tag Chicago Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Stadt vom Skydeck des Willis Tower, dem dritt grössten Gebäude der westlichen Hemisphäre. Von der 103. Etage geniessen Sie einen Blick über die Metropole, den Lake Michigan und das Umland. Ebenfalls empfehlenswert ist eine Bootsfahrt auf dem Chicago River.

3 . Tag Chicago Ein weiterer Tag zur freien Verfügung, um die Stadt zu erkunden. Der Millennium Park mit der Cloud Gate ist ein beliebtes Fotomotiv. Besuchen Sie das Navy Pier und bestaunen Sie die unendlich scheinende Weite des Lake Michigan.

4 . Tag Chicago – Amtrak Am Abend steigen Sie in den Amtrak Zug «City of New Orleans». Übernachtung im Zug.

5 . Tag Amtrak – Memphis Morgens Ankunft in Memphis, dem Geburtsort des Rock 'n' Roll. Hier wurden Musiklegenden wie Elvis Presley, B.B. King und Johnny Cash entdeckt. Wir empfehlen Ihnen den Besuch der Sun Record Studios. 2 Übernachtungen in Memphis. (The Central Station Memphis)

6 . Tag Memphis Ein weiterer Tag zur freien Verfügung. Ein Besuch in Graceland, dem ehemaligen Wohnort von Elvis Presley, darf auf keiner Reise fehlen. Ebenfalls empfehlenswert ist der Besuch des National Civil Rights Museum.

7 . Tag Memphis – New Orleans Frühmorgens besteigen Sie den Zug Richtung Süden. Am späteren Nachmittag erreichen Sie New Orleans. 3 Übernachtungen in New Orleans (Hotel Mazarin)

8 . Tag New Orleans Erleben Sie «The Big Easy». Spazieren Sie durch das French Quarter, besuchen Sie eines der vielen Jazz-Lokale an der Bourbon Street oder unternehmen Sie eine Fahrt auf dem mächtigen Mississippi.

9 . Tag New Orleans Ein weiterer Tag zur freien Verfügung. Der Garden Distrikt ist ein Besuch wert. Mit der historischen Strassenbahn erreichen Sie die gehobene Wohngegend bequem. Hier befindet sich auch der bekannte Lafayette Friedhof.

10 . Tag New Orleans Ende der Reise. Individuelle Weiter- oder Rückreise.