Individuelle Bahnreise – City of New Orleans ab Chicago
Individuelle Bahnreise – City of New Orleans ab Chicago
Preis auf Anfrage
ab Chicago bis New Orleans
Highlights:
- Auf den Spuren der Musik
- Blues in Chicago
- Soul in Memphis
- Jazz in New Orleans
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Chicago
Individuelle Anreise. 3 Übernachtung in Chicago. (Hotel Blake)
2. Tag Chicago
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Stadt vom Skydeck des Willis Tower, dem dritt grössten Gebäude der westlichen Hemisphäre. Von der 103. Etage geniessen Sie einen Blick über die Metropole, den Lake Michigan und das Umland. Ebenfalls empfehlenswert ist eine Bootsfahrt auf dem Chicago River.
3. Tag Chicago
Ein weiterer Tag zur freien Verfügung, um die Stadt zu erkunden. Der Millennium Park mit der Cloud Gate ist ein beliebtes Fotomotiv. Besuchen Sie das Navy Pier und bestaunen Sie die unendlich scheinende Weite des Lake Michigan.
4. Tag Chicago – Amtrak
Am Abend steigen Sie in den Amtrak Zug «City of New Orleans». Übernachtung im Zug.
5. Tag Amtrak – Memphis
Morgens Ankunft in Memphis, dem Geburtsort des Rock 'n' Roll. Hier wurden Musiklegenden wie Elvis Presley, B.B. King und Johnny Cash entdeckt. Wir empfehlen Ihnen den Besuch der Sun Record Studios. 2 Übernachtungen in Memphis. (The Central Station Memphis)
6. Tag Memphis
Ein weiterer Tag zur freien Verfügung. Ein Besuch in Graceland, dem ehemaligen Wohnort von Elvis Presley, darf auf keiner Reise fehlen. Ebenfalls empfehlenswert ist der Besuch des National Civil Rights Museum.
7. Tag Memphis – New Orleans
Frühmorgens besteigen Sie den Zug Richtung Süden. Am späteren Nachmittag erreichen Sie New Orleans. 3 Übernachtungen in New Orleans (Hotel Mazarin)
8. Tag New Orleans
Erleben Sie «The Big Easy». Spazieren Sie durch das French Quarter, besuchen Sie eines der vielen Jazz-Lokale an der Bourbon Street oder unternehmen Sie eine Fahrt auf dem mächtigen Mississippi.
9. Tag New Orleans
Ein weiterer Tag zur freien Verfügung. Der Garden Distrikt ist ein Besuch wert. Mit der historischen Strassenbahn erreichen Sie die gehobene Wohngegend bequem. Hier befindet sich auch der bekannte Lafayette Friedhof.
10. Tag New Orleans
Ende der Reise. Individuelle Weiter- oder Rückreise.
Individuelle Bahnreise 10 Tage ab Chicago bis New Orleans
- 8 Übernachtungen in Mittel- und Erstklasshotels in Chicago, Memphis und New Orleans
- Bahnfahrt im Abteil Roomette (1 Übernachtung an Bord, Bedroom gegen Aufpreis)
- Mahlzeiten an Bord des Zuges. Nicht alkoholische Getränke zu den Mahlzeiten
- Reiseunterlagen auf Deutsch
- Taxen und Steuern
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Trinkgelder
- Ausflüge
- Die Reise kann ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge gebucht werden.
- Für die Strecke von Memphis nach New Orleans kann auch ein normaler Sitzplatz gebucht werden.
- Preis-, Fahrplan- oder Hoteländerungen vorbehalten. Es gelten spezielle Annullationsbedingungen.
Preise
10 Tage / 9 Nächte Preis auf Anfrage