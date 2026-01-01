1-4 . Tag New York Individuelle Anreise nach New York. Vom Top of the Rock im Rockefeller Center eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die Skyline, das Empire State Building und endlos scheinenden Central Park. Machen Sie einen Spaziergang oder eine Fahrradtour, vorbei an der Bow Bridge, Bethesda Terrace und versteckten Grünflächen. Der High Line Park auf einer ehemaligen Bahntrasse, vereint moderne Architektur und Kunstinstallationen. Statten Sie ebenfalls dem vielseitigen Brooklyn einen Besuch ab. Das Viertel DUMBO mit Street Art, Cafés und dem Brooklyn Bridge Park, von dem aus sich die Skyline bei Sonnenuntergang besonders eindrucksvoll zeigt, gehört in jedes Fotoalbum. 4 Nächte im Ace Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Bryant Park Hotel o.ä. (Kat. Superior)

5 . Tag Niagarafälle Am frühen Morgen startet Ihre Reise an der Penn Station mitten in Manhattan, wo der Zug «Maple Leaf» Sie erwartet. Die Fahrt führt Sie durch das schöne Hudson Valley mit seinen Weinbergen und imposanten Häusern, über Albany, Saratoga Springs und Buffalo an die Niagarafälle. Sie erreichen die kanadische Seite am frühen Abend. Die kanadischen Fälle, die «Horseshoe Falls» stürzen ca. 60 Meter in die Tiefe und transportieren durchschnittlich rund 2800 m³ Wasser pro Sekunde. Besonders eindrucksvoll ist eine Bootstour auf der «Maid of the Mist», bei der man direkt an die Fälle heranfährt. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen die Fälle in bunten Lichtern, und vom Skylon Tower auf 160 Metern Höhe bietet sich ein atemberaubender Panoramablick auf die gesamte Region. 1 Nacht im Country Inn & Suites o.ä. (Kat. Standard) oder im Sheraton Fallsview o.ä. (Kat. Superior)

6-8 . Tag Toronto Am frühen Abend verlassen Sie die Fälle mit dem Zug und erreichen etwa 2 Stunden später Toronto, die grösste Stadt Kanadas. Vom CN Tower eröffnet sich am Tag und am Abend ein atemberaubender Blick über die Stadt und den Lake Ontario. Im St. Lawrence Market erlebt man die kulinarische Vielfalt der Stadt mit frischen Produkten, internationalen Spezialitäten und lokalen Delikatessen. In der Ausstellung «Little Canada» finden Sie eine detailreichen Nachbildung kanadischer Sehenswürdigkeiten. Sport- und Hockeybegeisterte besuchen die Hockey Hall of Fame, während der historische Distillery District mit Kopfsteinpflasterstrassen, Galerien und Cafés zum Bummeln einlädt. 3 Nächte im Radisson Blu Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Le Germain Maple Leaf Square o.ä. (Kat. Superior)

9 . Tag Rück- oder Weiterreise