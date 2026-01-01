1-3 . Tag Chicago Individuelle Anreise nach Chicago. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Stadt vom Skydeck des Willis Tower, dem drittgrössten Gebäude der westlichen Hemisphäre. Chicago begeistert mit einer Mischung aus Kultur, Architektur und Lebensfreude. Im Millennium Park mit der berühmten «Bean» und auf einer Bootstour auf dem Chicago River gibt es die beste Sicht auf die imposante Skyline. Kunstliebhaber zieht es ins Art Institute of Chicago, Shoppingfans auf die Magnificent Mile. Am Lake Michigan locken Strände und der Navy Pier, während trendige Viertel wie Wicker Park oder Chinatown das bunte Stadtleben widerspiegeln. Abschliessen sollten Sie den Besuch mit einem Stück originaler Deep-Dish-Pizza und Livemusik in einem Jazz- oder Blues-Club der Stadt. 3 Nächte im Hampton Inn Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Pendry Chicago (Kat. Superior) o.ä.

4 . Tag Reise im «Texas Eagle» Die Reise mit dem Amtrak «Texas Eagle» startet am frühen Nachmittag. Nachdem der Zug den Grossraum der Metropole hinter sich gelassen hat, rollt er durch die weiten Ebenen von Illinois. Unterwegs hält der Zug in Städten wie Joliet, Bloomington und Springfield, bevor dieser in der Nacht die Grenze nach Missouri überquert. Bei St. Louis geniessen Sie einen Blick auf den mächtigen Mississippi, bevor es weiter durch die hügeligen und bewaldeten Landschaften von Arkansas geht. In Texas ändert sich die Landschaft zu weiten Feldern. Ankunft in Dallas am späten Vormittag. 1 Nacht im Zug in einer Roomette (Kat. Standard) oder einem Bedroom (Kat. Superior)

5-6 . Tag Dallas Dallas, die moderne Metropole im Norden von Texas, beeindruckt mit ihrer markanten Skyline und einer spannenden Mischung aus Geschichte und Kultur. Am Dealey Plaza erinnert das Sixth Floor Museum an das Attentat auf Präsident John F. Kennedy, während der Reunion Tower einen Panoramablick über die Stadt bietet. Im lebendigen Arts District finden sich bedeutende Museen, während Viertel wie Deep Ellum und der Bishop Arts District mit Street Art, Musikclubs und kreativer Gastronomie locken. 2 Nächte im Indigo Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im The Joule o.ä. (Kat. Superior)

7-8 . Tag San Antonio Um die Mittagszeit gehen Sie erneut an Bord des «Texas Eagle», welcher Sie auf dieser Tagesfahrt über Austin nach San Antonio bringt (Ankunft am späteren Abend). San Antonio besticht durch die berühmte Alamo-Mission und den malerischen River Walk mit Restaurants und Geschäften am Flussufer. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot aus Tex-Mex und moderner Küche machen die Stadt zu einem lebendigen Reiseziel. 2 Nächte im The Emily Morgan o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Valencia Riverwalk o.ä. (Kat. Superior)

9 . Tag Reise im «Sunset Limited» In der Nacht erfolgt die Abfahrt Richtung Westen. Der «Sunset Limited» Zug fährt zunächst durch die weiten Ebenen von Texas, vorbei an kleinen Städten und offenen Landschaften, bis er El Paso an der Grenze zu New Mexico erreicht. Hier beginnt die landschaftlich beeindruckendste Strecke dieses Zuges, die durch die Wüstenlandschaften von New Mexico und Arizona führt. Reisende erleben karge Bergketten, weite Ebenen und den typischen Südwesten der USA, bevor die Fahrt schliesslich durch die sonnenverwöhnten Wüsten Kaliforniens zum Pazifik führt und in Los Angeles endet. 1 Nacht im Zug in einer Roomette (Kat. Standard) oder einem Bedroom (Kat. Superior)

10-12 . Tag Los Angeles Los Angeles, die pulsierende Metropole Kaliforniens, bietet eine Mischung aus Strand, Glamour und urbanem Flair. In Santa Monica laden der Strand und der berühmte Pier zum Flanieren ein, während in Hollywood der Walk of Fame, das TCL Chinese Theatre und der Blick auf das Hollywood Schild typische Highlights sind. Beverly Hills zeigt luxuriöse Villen und den exklusiven Rodeo Drive. Downtown Los Angeles beeindruckt mit moderner Architektur, historischen Gebäuden, dem Arts District sowie Museen und Theatern. 3 Nächte im Gateway Hotel Santa Monica o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Centric Delfina o.ä. (Kat. Superior)

13 . Tag Rück- oder Weiterreise