1-2 . Tag Seattle Individuelle Anreise nach Seattle. Die Stadt beeindruckt mit ihrer Mischung aus Moderne, Wasserwegen und grüner Umgebung. Beginnen Sie den Tag am Pike Place Market, wo frischer Fisch, lokale Spezialitäten und handgemachte Produkte locken. Von dort lohnt ein Abstecher zur Seattle Waterfront mit dem ikonischen Great Wheel und Blick auf die Elliott Bay. Ein Highlight der Skyline ist die Space Needle, die spektakuläre Aussichten über Stadt, Puget Sound und die umliegenden Berge bietet. Kunst- und Kulturinteressierte sollten das Chihuly Garden and Glass besuchen, während Kaffeefans das Original der Starbucks Reserve Roastery nicht verpassen dürfen. 2 Nächte im Mayflower Park Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Regency o.ä. (Kat. Superior)

3 . Tag Reise im «Empire Builder» Am späteren Nachmittag besteigen Sie den Amtrak Zug «Empire Builder». Die erste Etappe bringt Sie von Seattle nach East Glacier und führt durch die atemberaubende Landschaft des Nordwestens der USA. Der Zug verlässt die Pazifikküste und zieht vorbei an Wäldern, Seen und den sanften Hügeln der Cascades. Weiter östlich eröffnen sich die weiten Prärien Montanas, bevor schliesslich die majestätischen Rocky Mountains und die spektakulären Ausläufer des Glacier Nationalparks die Landschaft prägen. 1 Nacht im Zug in einer Roomette (Kat. Standard) oder einem Bedroom (Kat. Superior)

4-6 . Tag Glacier Nationalpark Am Morgen erreichen Sie East Glacier. Der Glacier Nationalpark in Montana fasziniert mit majestätischen Gipfeln, tiefen Tälern, klaren Seen und einer unberührten Natur. Besucher können die berühmte «Going-to-the-Sun Road» Panoramastrasse erkunden, die atemberaubende Aussichten auf Gletscher, Wasserfälle und Berglandschaften bietet. Im östlichen Parkeingang, bei East Glacier, erleichtert ein Shuttlebus-System die Erkundung der Wanderwege und Sehenswürdigkeiten, sodass man die spektakulären Highlights entspannt erleben kann. Ob kurze Spaziergänge, Panorama-Aussichten oder Tierbeobachtungen: Der Park bietet unvergessliche Naturmomente für jeden Besucher. 3 Nächte in der Glacier Park Lodge o.ä. (Kat. Standard und Superior)

7 . Tag Reise im «Empire Builder» Am Morgen besteigen Sie erneut den Zug in East Glacier in Richtung Chicago. Die Fahrt führt durch die spektakulären Landschaften Montanas bevor das majestetische Panorama der Rocky Mountains zu weiten Prärien, idyllischen Seen und kleinen Städten wechselt. Weiter östlich ziehen die sanften Hügel und Flüsse der Great Plains vorbei, bevor schliesslich die Skyline von Chicago am Lake Michigan am nächsten Tag in Sicht kommt. 1 Nacht im Zug in einer Roomette (Kat. Standard) oder einem Bedroom (Kat. Superior)

8-10 . Tag Chicago Chicago begeistert mit moderner Architektur, lebendiger Kultur und seiner Lage am Lake Michigan. Höhepunkte sind der Willis Tower mit beeindruckender Aussicht, der Navy Pier zum Flanieren und die vielfältigen Kunstinstallationen im Millennium Park, darunter die berühmte «Bean». Architektur-Fans können die Stadt zudem auf Boots​touren auf dem Chicago River oder bei Spaziergängen durch die Innenstadt entdecken. Historische Viertel, trendige Shops und kulinarische Highlights findet man hier zu Genüge. 3 Nächte im Hampton Inn Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Pendry Chicago o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Rück- oder Weiterreise