1-2 . Tag Denver Individuelle Anreise nach Denver. Die «Mile High City» vereint Grossstadtflair mit spektakulärer Naturkulisse. Schlendern Sie über die belebte 16th Street Mall, die Einkaufs- und Flaniermeile der Stadt, und geniessen Sie das trendige LoDo-Viertel mit Restaurants und Brauereien. 2 Nächte im The Rally Hotel at McGregor Square o.ä.

3 . Tag Reise im «Canyon Spirit» Am Morgen geht es an Bord des «Canyon Spirit». Geniessen Sie ein Frühstück und Mittagessen während Sie die Kontinentalscheide überqueren und atemberaubende Aussichten auf zerklüftete Canyons und den Colorado River auf Sie warten. Im charmanten Glenwood Springs endet die heutige Zugsfahrt. 1 Nacht im Resortort Glenwood Springs

4 . Tag Reise im «Canyon Spirit» Am Bord des Zuges erwartet Sie Ihr Frühstück und später ein Mittagessen. Sie erreichen im Verlauf des Tages den Bundesstaat Utah. Bestaunen Sie die faszinierenden Formationen aus Sandsteinfelsen, bevor Sie ihr heutiges Etappenziel Moab erreichen. 1 Nacht in Moab

5 . Tag Reise im «Canyon Spirit» Am Vormittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung bevor es am Nachmittag mit dem Bus nach Thompson Springs geht, wo der «Canyon Spirit» erneut auf Sie wartet. Während eines späten Mittagessens geniessen Sie den Blick auf die majestätischen Felsformationen, während der Zug sich durch das «Castle Gate» schlängelt. Über den Price River Canyon, den historischen Soldier Pass und die Thistle Tunnels geht die Reise Richtung Westen, während Sie das Abendessen geniessen. In Salt Lake City individueller Transfer ins Hotel. 1 Nacht im The Peery o.ä.

6 . Tag Rück- oder Weiterreise Anschlussprogramm mit Zugsfahrt nach San Francisco und Chicago buchbar auf Anfrage.