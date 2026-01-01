Individuelle Bahnreise - Canyon Spirit ab Denver
Individuelle Bahnreise - Canyon Spirit ab Denver
ab CHF 1470.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights:
- Eindrückliche Canyon-Landschaften
- Bergpanorama der Rocky Mountains
- ERstklassiges Bahnerlebnis
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Denver
Individuelle Anreise nach Denver. Die «Mile High City» vereint Grossstadtflair mit spektakulärer Naturkulisse. Schlendern Sie über die belebte 16th Street Mall, die Einkaufs- und Flaniermeile der Stadt, und geniessen Sie das trendige LoDo-Viertel mit Restaurants und Brauereien. 2 Nächte im The Rally Hotel at McGregor Square o.ä.
3. Tag Reise im «Canyon Spirit»
Am Morgen geht es an Bord des «Canyon Spirit». Geniessen Sie ein Frühstück und Mittagessen während Sie die Kontinentalscheide überqueren und atemberaubende Aussichten auf zerklüftete Canyons und den Colorado River auf Sie warten. Im charmanten Glenwood Springs endet die heutige Zugsfahrt. 1 Nacht im Resortort Glenwood Springs
4. Tag Reise im «Canyon Spirit»
Am Bord des Zuges erwartet Sie Ihr Frühstück und später ein Mittagessen. Sie erreichen im Verlauf des Tages den Bundesstaat Utah. Bestaunen Sie die faszinierenden Formationen aus Sandsteinfelsen, bevor Sie ihr heutiges Etappenziel Moab erreichen. 1 Nacht in Moab
5. Tag Reise im «Canyon Spirit»
Am Vormittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung bevor es am Nachmittag mit dem Bus nach Thompson Springs geht, wo der «Canyon Spirit» erneut auf Sie wartet. Während eines späten Mittagessens geniessen Sie den Blick auf die majestätischen Felsformationen, während der Zug sich durch das «Castle Gate» schlängelt. Über den Price River Canyon, den historischen Soldier Pass und die Thistle Tunnels geht die Reise Richtung Westen, während Sie das Abendessen geniessen. In Salt Lake City individueller Transfer ins Hotel. 1 Nacht im The Peery o.ä.
6. Tag Rück- oder Weiterreise
Anschlussprogramm mit Zugsfahrt nach San Francisco und Chicago buchbar auf Anfrage.
Bahnreise 10 Tage ab Denver bis Salt Lake City
- 3 Nächte in gehobenen Mittelklassehotels in Denver und Salt Lake City
- 2 Nächte in Mittelklassehotels in Glenwood Springs und Moab
- Bahnfahrt mit dem Canyon Spirit in der Signature Class inkl. Frühstück und Mittagessen an Bord
- Trinkgelder an Bord
- Bustransfer zum Hotel in Glenwood Springs und Moab
- Reiseunterlagen auf Deutsch
- Transfers in Denver und Salt Lake City
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Allfällige Resort Fees
- Verlängerungspaket San Francisco inkl. Bahnfahrt ab Salt Lake City auf Anfrage
- Verlängerungspaket Chicago inkl. Bahnfahrt ab Salt Lake City auf Anfrage
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 1470.– / pro Person