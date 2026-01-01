1 . Tag Washington D.C. Individuelle Anreise. 3 Übernachtung in Washington D.C. (Kat. Standard: Phoenix Park Hotel / Kat. Superior: The Darcy / Kat. Luxury: Waldorf Astoria Washington D.C.)

2 . Tag Washington D.C. Der Hop-on-Hop-off Bus bringt Sie zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Steigen Sie aus und wieder ein, wo und wie es Ihnen gefällt. Die Route führt unter anderem zum Weissen Haus, zum Kapitol, zur Mall, zum Washington und Lincoln Memorial sowie zum Arlington Friedhof.

3 . Tag Washington D.C. Besichtigen Sie weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt mit Ihrem Busticket, oder besuchen Sie eines der bekannten Smithsonian Museen entlang der Mall, deren Eintritt gratis ist.

4 . Tag Washington D.C. – Philadelphia An der Union Station steigen Sie in Ihren Zug nach Philadelphia. Die Fahrtzeit beträgt je nach Zug zwischen 1 und 1.5 Stunden. 2 Übernachtungen in Philadelphia. (Kat. Standard: Aloft Philadelphia / Kat. Superior: Loews Philadelphia / Kat. Luxury: Ritz-Carlton).

5 . Tag Philadelphia Auch hier steht Ihnen ein Ticket für den Hop-on-Hop-off Bus zur Verfügung, um die Sehenswürdigkeiten dieser geschichtsträchtigen Stadt bequem zu erkunden.

6 . Tag Philadelphia – New York Morgens geht es weiter mit dem Zug Richtung New York. Die heutige Fahrtzeit beträgt ca. 1.5 Stunden. 3 Übernachtungen in New York. (Kat. Standard: Hotel Edison / Kat. Superior: M Social Times Square / Kat. Luxury: Times Square Edition).

7 . Tag New York Der Hop-on-Hop-off Bus bietet zwei Strecken in der Stadt an. Einen Uptown und einen Downtown Loop. Auch hier haben Sie die Gelegenheit, an einzelnen Haltestellen aus- und wieder einzusteigen. Erleben Sie die Metropole mit ihren Wolkenkratzern, Parks und Museen.

8 . Tag New York Ein weiterer Tag für Sie, um die Stadt zu erkunden. Der Besuch einer der vielen Aussichtsplattformen lohnt sich, um die Stadt von oben zu betrachten. Die neuesten Attraktionen sind The Edge sowie das SUMMIT One Vanderbilt.

9 . Tag New York – Boston Die letzte Etappe bringt Sie heute mit dem Zug in ca. 4 - 4.5 Stunden nach Boston. 2 Übernachtungen in Boston. (Kat. Standard: Boston Park Plaza / Kat. Superior: The Boxer / Kat. Luxury: Liberty Hotel).

10 . Tag Boston Tag zur freien Verfügung. Benutzen Sie den Hop-on-Hop-off Trolley, um Boston und seine Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Ebenfalls ein Spaziergang auf dem Freedom Trail oder ein Abstecher zur Elite-Universität Harvard lohnt sich.

11 . Tag Boston Ende der Reise. Individuelle Weiter- oder Rückreise.