Individuelle Bahnreise – Städtekombination Ostküste ab Washington D.C.
Individuelle Bahnreise – Städtekombination Ostküste ab Washington D.C.
Preis auf Anfrage
ab Washington D.C. bis Boston
Highlights:
- Bequeme Reise von Stadt zu Stadt ohne Stress und Zeitverlust
- Kurze Reisestrecken zwischen den Städten
- Geschichte, Kultur und Kunst
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Washington D.C.
Individuelle Anreise. 3 Übernachtung in Washington D.C. (Kat. Standard: Phoenix Park Hotel / Kat. Superior: The Darcy / Kat. Luxury: Waldorf Astoria Washington D.C.)
2. Tag Washington D.C.
Der Hop-on-Hop-off Bus bringt Sie zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Steigen Sie aus und wieder ein, wo und wie es Ihnen gefällt. Die Route führt unter anderem zum Weissen Haus, zum Kapitol, zur Mall, zum Washington und Lincoln Memorial sowie zum Arlington Friedhof.
3. Tag Washington D.C.
Besichtigen Sie weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt mit Ihrem Busticket, oder besuchen Sie eines der bekannten Smithsonian Museen entlang der Mall, deren Eintritt gratis ist.
4. Tag Washington D.C. – Philadelphia
An der Union Station steigen Sie in Ihren Zug nach Philadelphia. Die Fahrtzeit beträgt je nach Zug zwischen 1 und 1.5 Stunden. 2 Übernachtungen in Philadelphia. (Kat. Standard: Aloft Philadelphia / Kat. Superior: Loews Philadelphia / Kat. Luxury: Ritz-Carlton).
5. Tag Philadelphia
Auch hier steht Ihnen ein Ticket für den Hop-on-Hop-off Bus zur Verfügung, um die Sehenswürdigkeiten dieser geschichtsträchtigen Stadt bequem zu erkunden.
6. Tag Philadelphia – New York
Morgens geht es weiter mit dem Zug Richtung New York. Die heutige Fahrtzeit beträgt ca. 1.5 Stunden. 3 Übernachtungen in New York. (Kat. Standard: Hotel Edison / Kat. Superior: M Social Times Square / Kat. Luxury: Times Square Edition).
7. Tag New York
Der Hop-on-Hop-off Bus bietet zwei Strecken in der Stadt an. Einen Uptown und einen Downtown Loop. Auch hier haben Sie die Gelegenheit, an einzelnen Haltestellen aus- und wieder einzusteigen. Erleben Sie die Metropole mit ihren Wolkenkratzern, Parks und Museen.
8. Tag New York
Ein weiterer Tag für Sie, um die Stadt zu erkunden. Der Besuch einer der vielen Aussichtsplattformen lohnt sich, um die Stadt von oben zu betrachten. Die neuesten Attraktionen sind The Edge sowie das SUMMIT One Vanderbilt.
9. Tag New York – Boston
Die letzte Etappe bringt Sie heute mit dem Zug in ca. 4 - 4.5 Stunden nach Boston. 2 Übernachtungen in Boston. (Kat. Standard: Boston Park Plaza / Kat. Superior: The Boxer / Kat. Luxury: Liberty Hotel).
10. Tag Boston
Tag zur freien Verfügung. Benutzen Sie den Hop-on-Hop-off Trolley, um Boston und seine Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Ebenfalls ein Spaziergang auf dem Freedom Trail oder ein Abstecher zur Elite-Universität Harvard lohnt sich.
11. Tag Boston
Ende der Reise. Individuelle Weiter- oder Rückreise.
Individuelle Bahnreise 11 Tage ab Washington D.C. bis Boston
- 10 Übernachtungen in Mittelklassehotels (Kat. Standard), Erstklasshotels (Kat. Superior)
- und Luxushotels (Kat. Luxury) in Washington D.C., Philadelphia, New York und Boston.
- Bahnfahrt in der gebuchten Kategorie (Standard: 2. Klasse Regionalzug /
- Superior: 2. Klasse Acela Express / Luxury: 1.
Klasse Acela Express)
- Tickets für den Hop-on-Hop-off Bus in Washington (2 Tage), Philadelphia
- (1 Tag), New York (2 Tage) und Boston (1 Tag)
- Reiseunterlagen auf Deutsch
- Taxen und Steuern
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Trinkgelder
- Ausflüge
- Die Reise kann ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge gebucht werden.
- Die Reise- und Unterkunftsklassen können individuell angepasst werden, Preise auf Anfrage.
- Preis-, Fahrplan- oder Hoteländerungen vorbehalten. Es gelten spezielle Annullationsbedingungen.
Preise
11 Tage / 10 Nächte Preis auf Anfrage