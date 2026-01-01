1-3 . Tag Chicago Individuelle Anreise nach Chicago. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Stadt vom Skydeck des Willis Tower, dem drittgrössten Gebäude der westlichen Hemisphäre. Chicago begeistert mit einer Mischung aus Kultur, Architektur und Lebensfreude. Im Millennium Park mit der berühmten «Bean» und auf einer Bootstour auf dem Chicago River zeigt die Stadt ihre imposante Skyline. Kunstliebhaber zieht es ins Art Institute of Chicago, Shoppingfans auf die Magnificent Mile. Am Lake Michigan locken Strände und der Navy Pier, während trendige Viertel wie Wicker Park oder Chinatown das bunte Stadtleben widerspiegeln. Abschliessen sollten Sie den Besuch mit einem Stück originaler Deep-Dish-Pizza und Livemusik in einem der Jazz- oder Blues-Clubs der Stadt ausklingen lassen. 3 Nächte im Pendry Chicago o.ä.

4 . Tag Reise im «California Zephyr» Am frühen Nachmittag startet Ihre Bahnreise von der Union Station Chicago mit dem «California Zephyr»-Zug. Von der Metropole am Lake Michigan geht es durch die endlosen Weiten des Mittleren Westens, vorbei an kleinen Farmstädten und der offenen Prärie. Je näher Denver rückt, desto beeindruckender wird die Landschaft, denn am Horizont tauchen die mächtigen Gipfel der Rocky Mountains auf. Sie erreichen Denver am Morgen. 1 Nacht im Zug in einem Bedroom

5-7 . Tag Denver Denver, die «Mile High City» am Fusse der Rocky Mountains, verbindet urbanes Flair mit Outdoor-Abenteuern. In der Innenstadt laden die 16th Street Mall und das historische LoDo-Viertel mit Restaurants, Bars und Brauereien zum Bummeln und Verweilen ein. Kulturfans entdecken im Denver Art Museum oder im History Colorado Center spannende Ausstellungen. Wer Natur liebt, ist in wenigen Minuten draussen in den Bergen. Ideal für Wanderungen, Ausflüge zum Red Rocks Amphitheatre oder einfach, um das Panorama der Rockies zu geniessen. 3 Nächte im The Crawford Hotel o.ä.

8 . Tag Reise im «California Zephyr» Am Morgen beginnt die Fahrt auf einer der spektakulärsten Bahnstrecken Nordamerikas. Der Zug klettert durch die majestätischen Rocky Mountains, fährt entlang tiefer Schluchten und durch enge Canyons. Weiter westlich öffnen sich die weiten Hochebenen Utahs mit ihren bizarren Felsformationen, bevor die Strecke über das fruchtbare Sacramento Valley nach Kalifornien führt. Der Zug erreicht schliesslich den Bahnhof von Emeryville. Von hier aus bringt Sie ein Bus ins Stadtzentrum von San Francisco, welches Sie am frühen Abend erreichen. 1 Nacht im Zug in einem Bedroom

9-11 . Tag San Francisco San Francisco begeistert mit seinen ikonischen Wahrzeichen, charmanten Vierteln und spektakulären Aussichten. Die Golden Gate Bridge lässt sich zu Fuss oder mit dem Fahrrad erkunden, während die geschichtsträchtige Gefängnisinsel Alcatraz per Boot erreichbar ist. Im weitläufigen Golden Gate Park locken Gärten, Museen und Erholungsflächen zum Entspannen und Entdecken. Bummeln Sie durch die Fisherman’s Wharf und die verwinkelten Gassen von Chinatown, geniessen frische Meeresfrüchte und eine Fahrt mit den historischen Cable Cars. 3 Nächte im Hotel Argonaut Fisherman's Wharf o.ä.

12 . Tag Rück- oder Weiterreise