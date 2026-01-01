Grouse Mountain Lodge
Whitefish
Beschreibung
Lage
Der Glacier Nationalpark liegt im Norden von Montana, an der Grenze zu Kanada. Ein Highlight ist die «Going-to-the- Sun-Road», die sich auf über 80 km an Berghängen, unzähligen Flüssen, Felswänden und Nadelwäldern entlang windet. Etwa 30 Autominuten vom Glacier Nationalpark entfernt, im Örtchen Whitefish, befindet sich die Grouse Mountain Lodge.
Angebot
Lobby mit Cheminée, Restaurant, Bar, Hallenbad, Jacuzzi, Fitnesscenter, Souvernirshop, Golf, Fahrradverleih, kostenloser Shuttlebus Service ins Stadtzentrum.
Zimmer
Die 145 freundlich gestalteten Zimmer verfügen über Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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