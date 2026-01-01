Bryce Canyon Resort
Bryce Canyon
Beschreibung
Lage
Die Anlage befindet sich ca. 4.5 km vom Eingang des Bryce Canyon Nationalparks entfernt. Restaurants erreichen Sie nach wenigen Fahrminuten.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein Restaurant im Western-Stil, Cowboy-Bar, Aussenpool, Grillmöglichkeiten und Waschsalon. Zudem gibt es einen ATV- und Fahrradverleih (gegen Gebühr).
Zimmer
71 gemütliche, farbenfrohe Zimmer, welche Western-Charme mit modernem Komfort verbinden sowie über WLAN verfügen.
Preis auf Anfrage
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