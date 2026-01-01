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Bryce Canyon Resort

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Bryce Canyon

Das rustikale Resort liegt etwas ausserhalb des touristischen Zentrums von Bryce Canyon und ist eine gute Wahl für Reisende, die lieber etwas abseits logieren.

Beschreibung

Lage
Die Anlage befindet sich ca. 4.5 km vom Eingang des Bryce Canyon Nationalparks entfernt. Restaurants erreichen Sie nach wenigen Fahrminuten.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein Restaurant im Western-Stil, Cowboy-Bar, Aussenpool, Grillmöglichkeiten und Waschsalon. Zudem gibt es einen ATV- und Fahrradverleih (gegen Gebühr).
Zimmer
71 gemütliche, farbenfrohe Zimmer, welche Western-Charme mit modernem Komfort verbinden sowie über WLAN verfügen.
Preis auf Anfrage

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