Beschreibung

Lage Nur einen kurzen Spaziergang vom Rand des Canyons entfernt, hat die Lodge eine privilegierte Lage direkt im Park. Sie ist die einzige im Park gelegene Unterkunft.

Angebot In der Lodge befinden sich ein grosszügiger Loungebereich, ein Restaurant, ein Lebensmittelgeschäft, ein Souvenirshop sowie ein Waschsalon.