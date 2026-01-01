Bryce Canyon Lodge
Bryce Canyon
Beschreibung
Lage
Nur einen kurzen Spaziergang vom Rand des Canyons entfernt, hat die Lodge eine privilegierte Lage direkt im Park. Sie ist die einzige im Park gelegene Unterkunft.
Angebot
In der Lodge befinden sich ein grosszügiger Loungebereich, ein Restaurant, ein Lebensmittelgeschäft, ein Souvenirshop sowie ein Waschsalon.
Zimmer
Die 110 Einheiten verteilen sich auf klassische, in warmen Farben gehaltene Zimmer und historische Cabins im Western-Stil. Sie sind mit Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher ausgestattet. Aufgrund der Lage und des Charakters der Unterkunft gibt es kein TV, WLAN oder Klimaanlage in den Zimmern.
Preis auf Anfrage
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