Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel
Bryce Canyon
Beschreibung
Lage
Nur wenige Minuten vom Parkeingang entfernt, liegt dieses sehr gute Mittelklassehotel. Restaurants und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Zu den Einrichtungen der grosszügigen Anlage mit Resort-Charakter zählen eine Lounge, ein Restaurant, ein Fitnessraum, ein Hallenbad, ein Aussenpool, ein Jacuzzi sowie ein Waschsalon. Aktivitäten, wie z. B. Reiten sind in der Nähe zu finden.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 164 klassisch gehaltene Zimmer, welche mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
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