Nur wenige Minuten vom Parkeingang entfernt, liegt dieses sehr gute Mittelklassehotel. Restaurants und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Zu den Einrichtungen der grosszügigen Anlage mit Resort-Charakter zählen eine Lounge, ein Restaurant, ein Fitnessraum, ein Hallenbad, ein Aussenpool, ein Jacuzzi sowie ein Waschsalon. Aktivitäten, wie z. B. Reiten sind in der Nähe zu finden.