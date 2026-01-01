Best Western Plus Ruby's Inn
Bryce Canyon
Beschreibung
Lage
Nur ca. 1.5 km vom Parkeingang entfernt gelegen, bietet das Hotel einen ausgezeichneten Ausgangspunkt, um den eindrücklichen Nationalpark zu entdecken.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen eine gemütliche Lounge, 2 Restaurants, Hallenbad, Aussenpool, Jacuzzi, Fitnessraum, Basketball- Platz, Waschsalon, Souvenirshop und Minimarkt. Fahrräder können gemietet und Ausritte organisiert werden (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 370 geräumigen, hübsch gestalteten Zimmer verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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