Beschreibung

Lage Nur ca. 1.5 km vom Parkeingang entfernt gelegen, bietet das Hotel einen ausgezeichneten Ausgangspunkt, um den eindrücklichen Nationalpark zu entdecken.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten zählen eine gemütliche Lounge, 2 Restaurants, Hallenbad, Aussenpool, Jacuzzi, Fitnessraum, Basketball- Platz, Waschsalon, Souvenirshop und Minimarkt. Fahrräder können gemietet und Ausritte organisiert werden (gegen Gebühr).