Im neuen Quartier The Wharf, direkt am Potomac River gelegen. Hier befinden sich diverse Restaurants, Bars, Lounges sowie ein Jachthafen. Mit dem Wassertaxi können Sie von hier aus nach Georgetown oder Alexandria fahren. Zum Washington und Lincoln Memorial ist es ein schöner Spaziergang von ca. 20-30 Minuten. Die nächste U-Bahnstation Waterfront ist ca. 10 Gehminuten entfern.