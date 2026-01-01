Intercontinental The Wharf
Washington D.C.
Beschreibung
Lage
Im neuen Quartier The Wharf, direkt am Potomac River gelegen. Hier befinden sich diverse Restaurants, Bars, Lounges sowie ein Jachthafen. Mit dem Wassertaxi können Sie von hier aus nach Georgetown oder Alexandria fahren. Zum Washington und Lincoln Memorial ist es ein schöner Spaziergang von ca. 20-30 Minuten. Die nächste U-Bahnstation Waterfront ist ca. 10 Gehminuten entfern.
Angebot
Das neuerbaute Hotel bietet ein Restaurant, eine Cocktailbar, eine Lobby-Bar, eine Skyline-Bar, eine Aussenterrasse mit Pool (saisonal geöffnet), Fitnesscenter und Spa.
Zimmer
Die 278 grosszügigen Zimmer sind klassisch-modern eingerichtet und verfügen über eine Nespresso-Kaffeemaschine und Minibar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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