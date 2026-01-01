The River Inn
Washington D.C.
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich zwischen Downtown und Georgetown. Durch seine Lage nahe des Potomac River, hat das Quartier den Namen Foggy Bottom. Das Hotel befindet sich in einer ruhigen Strasse, nur ca. 5 Gehminuten von der gleichnamigen U-Bahn-Station entfernt. Das John F. Kennedy Center of the Performing Arts sowie das hübsche Viertel Georgetown sind ebenfalls bequem zu Fuss erreichbar.
Angebot
Zum Angebot gehören ein Restaurant, eine kleine Lobby-Lounge und ein Cardio- Studio. Die Studios und Suiten werden nur auf Wunsch während des Aufenthaltes gereinigt.
Zimmer
Die 125 Studios sind mit Sitzecke und Kitchenette, Laminatboden und gratis WLAN ausgestattet. Die Suiten verfügen über ein Schlafzimmer mit separatem Wohnraum.
Preis auf Anfrage
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