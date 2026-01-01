Die Unterkunft befindet sich zwischen Downtown und Georgetown. Durch seine Lage nahe des Potomac River, hat das Quartier den Namen Foggy Bottom. Das Hotel befindet sich in einer ruhigen Strasse, nur ca. 5 Gehminuten von der gleichnamigen U-Bahn-Station entfernt. Das John F. Kennedy Center of the Performing Arts sowie das hübsche Viertel Georgetown sind ebenfalls bequem zu Fuss erreichbar.