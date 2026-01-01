The Waldorf Astoria Washington DC
Washington D.C.
Beschreibung
Lage
Das Luxushotel befindet sich im ehemaligen Postbüro der Stadt, mitten im Zentrum. Zum Weissen Haus sind es ca. 15 Gehminuten, zur National Mall ca. 5 Minuten. Direkt neben dem Hotel liegt die U-Bahnstation Federal Triangle, die von 3 Linien bedient wird und eine perfekte Ausgangslage zur Erkundung der Stadt bietet.
Angebot
Im Atrium befindet sich ein eindrückliches Restaurant mit Bar. Zudem stehen ein Spa mit Massage- und Behandlungsangebot und Fitnesscenter zur Verfügung. Der ehemalige Glockenturm des Gebäudes ist mit einem Lift erreichbar und gehört zu den höchsten Gebäuden in Washington. Der Rundumblick ist einzigartig.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 263 klassischelegant eingerichtete Zimmer und Suiten mit Marmor-Badezimmer, Dusche, separater Badewanne, Bademänteln, Nespresso-Kaffeemaschine und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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