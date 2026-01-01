Beschreibung

Lage Das Luxushotel befindet sich im ehemaligen Postbüro der Stadt, mitten im Zentrum. Zum Weissen Haus sind es ca. 15 Gehminuten, zur National Mall ca. 5 Minuten. Direkt neben dem Hotel liegt die U-Bahnstation Federal Triangle, die von 3 Linien bedient wird und eine perfekte Ausgangslage zur Erkundung der Stadt bietet.

Angebot Im Atrium befindet sich ein eindrückliches Restaurant mit Bar. Zudem stehen ein Spa mit Massage- und Behandlungsangebot und Fitnesscenter zur Verfügung. Der ehemalige Glockenturm des Gebäudes ist mit einem Lift erreichbar und gehört zu den höchsten Gebäuden in Washington. Der Rundumblick ist einzigartig.