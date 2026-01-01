Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich bei der Union Station von Washington DC. Das Capitol und die Mall sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar. Die Red Line-U-Bahnlinie befindet sich ebenfalls im Bahnhof und bietet eine schnelle Verbindung in die Bezirke Downtown und Dupont Circle.

Angebot Im irischen Restaurant und Pub wird regelmässig Livemusik gespielt. Zudem verfügt das Hotel über eine kleine Lobby-Lounge und einen kleinen Fitnessraum.