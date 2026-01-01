Phoenix Park Hotel
Washington D.C.
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich bei der Union Station von Washington DC. Das Capitol und die Mall sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar. Die Red Line-U-Bahnlinie befindet sich ebenfalls im Bahnhof und bietet eine schnelle Verbindung in die Bezirke Downtown und Dupont Circle.
Angebot
Im irischen Restaurant und Pub wird regelmässig Livemusik gespielt. Zudem verfügt das Hotel über eine kleine Lobby-Lounge und einen kleinen Fitnessraum.
Zimmer
Die 149 Zimmer sind gemütlich und stilvoll eingerichtet und verfügen über einen Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN. Die Unterkünfte sind auf das Originalgebäude sowie den neuen Flügel verteilt.
Preis auf Anfrage
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