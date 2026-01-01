The Darcy
Washington D.C.
Beschreibung
Lage
Am nördlichen Ende von Downtown gelegen, jedoch trotzdem zentral. Zum Weissen Haus sind es ca. 15 Gehminuten. Die U-Bahnstationen Dupont Circle und Farragut North sind jeweils ca. 10 Gehminuten entfernt.
Angebot
Das Boutiquehotel bietet seinen Gästen ein Restaurant, ein Café, eine Lounge, ein Fitnessraum sowie den Verleih von Fahrrädern und Kinderbuggys.
Zimmer
Die 226 Zimmer sind modern und stilvoll eingerichtet und bieten Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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