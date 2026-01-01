Beschreibung

Lage Am nördlichen Ende von Downtown gelegen, jedoch trotzdem zentral. Zum Weissen Haus sind es ca. 15 Gehminuten. Die U-Bahnstationen Dupont Circle und Farragut North sind jeweils ca. 10 Gehminuten entfernt.

Angebot Das Boutiquehotel bietet seinen Gästen ein Restaurant, ein Café, eine Lounge, ein Fitnessraum sowie den Verleih von Fahrrädern und Kinderbuggys.