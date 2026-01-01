Brooklyn und New Jersey Reisen
Brooklyn – Kleinstadt in New York
1 Hotel Brooklyn Bridge
Preis auf Anfrage
New York - Brooklyn
Das Boutiquehotel befindet sich direkt am Brooklyn Bridge Park mit exklusivem Blick auf den East River, die Brooklyn...
Marriott at Brooklyn Bridge
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New York - Brooklyn
Im Herzen von Brooklyn gelegen. Mehrere U-Bahnstationen, Restaurants, Cafés und Geschäfte befinden sich wenige...
The Hoxton
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New York - Brooklyn
Das Hotel liegt in einem restaurierten Fabrikgebäude im Trendviertels Williamsburg. Geschäfte, Restaurants, Bars und...
The William Vale
Preis auf Anfrage
New York - Brooklyn
Am Rande von Willliamsburg mit seinen trendigen Restaurants, Bars und Geschäften gelegen. Das Quartier kann bequem zu...
Hyatt Regency Jersey City on the Hudson
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Jersey City
In Jersey City, direkt am Hudson River gelegen. Manhattan ist in wenigen Minuten mit der U-Bahn zu erreichen. Die...
Ocean Casino Resort
ab CHF 65.– / pro Person
Atlantic City
Nur durch den autofreien Boardwalk vom Strand getrennt. Den Steel Pier erreicht man in etwa 15 Minuten zu Fuss und...
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City
ab CHF 65.– / pro Person
Atlantic City
Direkt am Boardwalk und dem Steel Pier gelegen. Der Bahnhof von Atlantic City befindet sich ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Hilton Newark Airport
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Elizabeth
Ca. 3 km vom Newark International Airport und rund 20 km von Manhattan entfernt.
NU Hotel Brooklyn
Preis auf Anfrage
New York - Brooklyn
Im Zentrum von Brooklyn gelegen. Eine U-Bahnstation mit Verbindungen nach Manhattan liegt nur einen Block entfernt....
Graduate New York
Preis auf Anfrage
New York - Brooklyn
Das kultige Boutiquehotel befindet sich auf Roosevelt Island, zwischen Manhattan und Queens. Die Insel ist mit der...
New York - Brooklyn
Das Suitenhotel liegt ca. 10 Gehminuten südlich vom Times Square. Der Bahnhof der Penn Station sowie die gleichnamige...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Der Garden State – New Jersey
Auch den östlichen Nachbarn New Jersey dürfen Sie nicht verpassen. Der Garden State, wie New Jersey genannt wird, verfügt über eine unglaubliche Vielfalt an Geschichte, Kultur und Natur. Besuchen Sie New Jersey, um an den Stränden des Ozeans zu entspannen, in berühmten Basaren und Geschäften einzukaufen, Ihr Glück in Atlantic City zu versuchen und die opulente Goldküste zu geniessen. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA-Spezialisten beraten!
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