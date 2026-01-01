Brooklyn hat sich in den letzten Jahren zu einem Geheimtipp entwickelt. Das Faszinierende an diesem Stadtteil ist sein Ruf als Schmelztiegel von Kulturen. Über 130 verschiedene Sprachen werden hier gesprochen und dementsprechend viele Kulturen leben zusammen. Nebst der grössten orthodoxen jüdischen Gemeinde ausserhalb Israels leben in Brooklyn viele Italiener, Araber, Russen und Inder. Die Mietpreise sind für New Yorker Verhältnisse erschwinglich und so zieht es viele Künstler, die wesentlich zur Belebung der Gegend beitragen, nach Brooklyn.

Hier finden Sie zahlreiche Museen und Kunstgalerien sowie Clubs, Bars, Restaurants und Geschäfte. Auch unter den Hoteliers ist Brooklyn ein Geheimtipp und so entstehen dort immer mehr trendige und hochpreisige Unterkünfte. Seit Kurzem ist Brooklyn auch Heimat des bekannten Basketball- Teams «Brooklyn Nets».