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New York USA

Brooklyn und New Jersey Reisen

Brooklyn – Kleinstadt in New York

Brooklyn hat sich in den letzten Jahren zu einem Geheimtipp entwickelt. Das Faszinierende an diesem Stadtteil ist sein Ruf als Schmelztiegel von Kulturen. Über 130 verschiedene Sprachen werden hier gesprochen und dementsprechend viele Kulturen leben zusammen. Nebst der grössten orthodoxen jüdischen Gemeinde ausserhalb Israels leben in Brooklyn viele Italiener, Araber, Russen und Inder. Die Mietpreise sind für New Yorker Verhältnisse erschwinglich und so zieht es viele Künstler, die wesentlich zur Belebung der Gegend beitragen, nach Brooklyn.

Hier finden Sie zahlreiche Museen und Kunstgalerien sowie Clubs, Bars, Restaurants und Geschäfte. Auch unter den Hoteliers ist Brooklyn ein Geheimtipp und so entstehen dort immer mehr trendige und hochpreisige Unterkünfte. Seit Kurzem ist Brooklyn auch Heimat des bekannten Basketball- Teams «Brooklyn Nets».

1 Hotel Brooklyn BridgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
New York - Brooklyn
Das Boutiquehotel befindet sich direkt am Brooklyn Bridge Park mit exklusivem Blick auf den East River, die Brooklyn...
Marriott at Brooklyn BridgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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New York - Brooklyn
Im Herzen von Brooklyn gelegen. Mehrere U-Bahnstationen, Restaurants, Cafés und Geschäfte befinden sich wenige...
The HoxtonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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New York - Brooklyn
Das Hotel liegt in einem restaurierten Fabrikgebäude im Trendviertels Williamsburg. Geschäfte, Restaurants, Bars und...
The William ValeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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New York - Brooklyn
Am Rande von Willliamsburg mit seinen trendigen Restaurants, Bars und Geschäften gelegen. Das Quartier kann bequem zu...
Hyatt Regency Jersey City on the HudsonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jersey City
In Jersey City, direkt am Hudson River gelegen. Manhattan ist in wenigen Minuten mit der U-Bahn zu erreichen. Die...
Ocean Casino ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 65.– / pro Person
Atlantic City
Nur durch den autofreien Boardwalk vom Strand getrennt. Den Steel Pier erreicht man in etwa 15 Minuten zu Fuss und...
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic CityHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 65.– / pro Person
Atlantic City
Direkt am Boardwalk und dem Steel Pier gelegen. Der Bahnhof von Atlantic City befindet sich ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Hilton Newark AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Elizabeth
Ca. 3 km vom Newark International Airport und rund 20 km von Manhattan entfernt.
NU Hotel BrooklynHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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New York - Brooklyn
Im Zentrum von Brooklyn gelegen. Eine U-Bahnstation mit Verbindungen nach Manhattan liegt nur einen Block entfernt....
Graduate New YorkHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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New York - Brooklyn
Das kultige Boutiquehotel befindet sich auf Roosevelt Island, zwischen Manhattan und Queens. Die Insel ist mit der...
Homewood Suites by Hilton New York/Midtown Manhattan Times Square SouthHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
New York - Brooklyn
Das Suitenhotel liegt ca. 10 Gehminuten südlich vom Times Square. Der Bahnhof der Penn Station sowie die gleichnamige...

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