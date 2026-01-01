Kiahuna Plantation Resort Kauai by OUTRIGGER
Koloa
Beschreibung
Lage
Direkt am schönen Sandstrand von Kiahuna gelegen, unweit dem touristischen Zentrum Kauais., Poipu, gelegen. Das Poipu Shopping Village befindet sich in unmittelbarer Nähe und das historische «Koloa Town» ist nur ca. 3 km und der Flughafen Lihue ca. 21 km entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Zugang zum Poipu Beach Athletic Club mit Aussenpool, Rutsche, Fitnesscenter und Tennisplatz.
Zimmer
333 Ferienwohnungen mit 1-2 Schlafzimmern, Wohn-/ Essbereich, Balkon oder Terrasse, Küche und gratis WLAN Es gilt zu beachten, dass obligatorische Reinigungs- und Schadensschutzgebühren anfallen, welche nicht rückerstattbar sind.
Preis auf Anfrage
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