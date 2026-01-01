Beschreibung

Lage Die Apartmentanlage liegt an der Nordküste von Kauai auf einer Klippe und bietet einen eindrücklichen Blick aufs Meer. Der Flughafen Lihue liegt ca. 47 km und die Ortschaft Kilauea ca. 11 km entfernt.

Angebot Die Anlage bietet einen Aussenpool, 2 Jacuzzis, ein Fitnessraum, Barbeque Grills, einen Fahrradverleih, Kinderspielplatz, ein Putting Green, Paddleball, Shuffleboard sowie Ukulele Lektionen und Autovermietung gegen Gebühr. Auf dem Gelände befindet sich zudem ein Farmer’s Market mit täglichem Angebot an frischen Produkten aus der Region. Ein Golfplatz befindet sich in ca. 1.5 km Entfernung.