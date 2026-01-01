The Cliffs at Princeville
Princeville - Kauai
Beschreibung
Lage
Die Apartmentanlage liegt an der Nordküste von Kauai auf einer Klippe und bietet einen eindrücklichen Blick aufs Meer. Der Flughafen Lihue liegt ca. 47 km und die Ortschaft Kilauea ca. 11 km entfernt.
Angebot
Die Anlage bietet einen Aussenpool, 2 Jacuzzis, ein Fitnessraum, Barbeque Grills, einen Fahrradverleih, Kinderspielplatz, ein Putting Green, Paddleball, Shuffleboard sowie Ukulele Lektionen und Autovermietung gegen Gebühr. Auf dem Gelände befindet sich zudem ein Farmer’s Market mit täglichem Angebot an frischen Produkten aus der Region. Ein Golfplatz befindet sich in ca. 1.5 km Entfernung.
Zimmer
Die 202 Wohneinheiten sind auf mehrere Gebäude verteilt und bestehen aus Suiten mit 1-2 Schlafzimmern. Diese sind im hawaiianischen Stil eingerichtet und verfügen über ein separates Wohn-/Esszimmer, eine komplett ausgestattete Küche, Waschmaschine mit Tumbler und 2 Balkone. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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