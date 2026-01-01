Koloa Landing Resort
Kapaa - Kauai
Beschreibung
Lage
Das Koloa Landing Resort befindet sich im südlichen Teil von Kauai. Die Geschäfte und Restaurants im Poipu Shopping Village sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Resort umfasst ein Restaurant, 3 Aussenpools (einer nur für Erwachsene) mit Wasserfällen und Sprudel- sowie Kinderbereich, Fitnesscenter, Spa-Bereich, BBQ- und Sportplätze.
Zimmer
Die 306 stylishen Wohneinheiten umfassen Studios mit Kitchenette, Waschmaschine/Trockner, Balkon und WLAN gegen Gebühr. Die Villen bieten bis zu 4 Schlafzimmer, Küche und Wohn-/ Essbereich.
Preis auf Anfrage
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