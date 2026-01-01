Beschreibung

Lage Das Koloa Landing Resort befindet sich im südlichen Teil von Kauai. Die Geschäfte und Restaurants im Poipu Shopping Village sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar.

Angebot Das Resort umfasst ein Restaurant, 3 Aussenpools (einer nur für Erwachsene) mit Wasserfällen und Sprudel- sowie Kinderbereich, Fitnesscenter, Spa-Bereich, BBQ- und Sportplätze.