Kauai Shores
Kapaa - Kauai
Beschreibung
Lage
Ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt dieses Hotel direkt an einem langen Sandstrand der Coconut Coast. Verschiedene Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft.
Angebot
Die Hotelanlage umfasst ein Restaurant, einen Kiosk, 2 Aussenpools, Jacuzzi und Fahrradverleih. Jeden Morgen werden Yogastunden angeboten.
Zimmer
Die 206 bunten, fröhlichen Zimmer verfügen über Balkon, Kaffeekocher und teilweise eine Küchenzeile. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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