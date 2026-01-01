Beschreibung

Lage An der Südspitze Kauais mit schöner Aussicht auf das Meer liegt diese Unterkunft etwa 800m vom nächsten Strand entfernt. Die Fahrzeit zum Flughafen Lihue beträgt ca. 25 Minuten.

Angebot Ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool sowie ein Fitnessraum gehören zu den Annehmlichkeiten des Hilton Vacation Club The Point at Poipu.