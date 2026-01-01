Hilton Vacation Club The Point at Poipu
Lihue - Kauai
Beschreibung
Lage
An der Südspitze Kauais mit schöner Aussicht auf das Meer liegt diese Unterkunft etwa 800m vom nächsten Strand entfernt. Die Fahrzeit zum Flughafen Lihue beträgt ca. 25 Minuten.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool sowie ein Fitnessraum gehören zu den Annehmlichkeiten des Hilton Vacation Club The Point at Poipu.
Zimmer
Die geräumigen Suiten mit 2 oder 3 Schlafzimmern verfügen über eine vollausgestattete Küche, separaten Wohn-/Essbereich, einen Balkon und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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