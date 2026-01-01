Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

OUTRIGGER Kauai Beach Resort & Spa

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Lihue - Kauai

Eine sehr familientaugliche Wahl – hier wird für jeden etwas geboten.

Beschreibung

Lage
Das Resort befindet sich im Osten der Insel direkt am Sandstrand der Hanamaulu Bucht gelegen, welche jedoch nicht zum Baden geeignet ist. Zum Flughafen sind es ca. 5 Fahrminuten.
Angebot
Ein Restaurant, eine Poolbar sowie eine Lounge/Bar, 4 Aussenpools mit Wasserfällen und einer Rutsche, ein Fitnesscenter sowie ein Spa-Bereich stehen den Gästen zur Verfügung. Umfangreiches Aktivitäten- und Unterhaltungsprogramm mit traditionellen Tänzen am Pool, täglich Livemusik, kulturelle Aktivitäten und allmorgendliche Yogastunden.
Zimmer
Das Resort verfügt über 350 klassisch gestaltete Zimmer und Suiten mit Balkon, Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen