Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich im Osten der Insel direkt am Sandstrand der Hanamaulu Bucht gelegen, welche jedoch nicht zum Baden geeignet ist. Zum Flughafen sind es ca. 5 Fahrminuten.

Angebot Ein Restaurant, eine Poolbar sowie eine Lounge/Bar, 4 Aussenpools mit Wasserfällen und einer Rutsche, ein Fitnesscenter sowie ein Spa-Bereich stehen den Gästen zur Verfügung. Umfangreiches Aktivitäten- und Unterhaltungsprogramm mit traditionellen Tänzen am Pool, täglich Livemusik, kulturelle Aktivitäten und allmorgendliche Yogastunden.