Hunderte von teils unbewohnten und vom Massentourismus verschonte Inseln im Golf von Mexiko mit unberührten Stränden, exotischen Tieren, Mangrovenwäldern und Wasserwegen machen Ferien auf Sanibel & Captiva Island für Gross und Klein zu etwas ganz Besonderem. Angenehme Wassertemperaturen, stetig blauer Himmel und endlose puderweisse Sandstrände laden zum Muschelsammeln, Träumen und Entspannen ein. Ein Highlight ist das Bailey-Matthews Muschelmuseum auf Sanibel Island, das einzige seiner Art in der westlichen Hemisphäre: Seltene und grosse Muscheln aus Südwest-Florida und dem Rest der Welt können hier bewundert werden. Fragen Sie unsere USA Spezialisten nach weiteren Highlights und Geheimtipps und wir werden unsere Erfahrung gerne mit Ihnen teilen.