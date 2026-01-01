Tween Waters Inn
Captiva Island
Beschreibung
Lage
Auf Captiva Island, direkt an der Bay und nur durch eine Strasse vom Strand und dem Golf von Mexiko getrennt.
Angebot
Spa, Fitnesscenter, Tennisplatz, Pool, Whirlpool, Restaurant und Bar, Coffeeshop, Marina mit diversen Wassersportmöglichkeiten und Picknickbereichen.
Zimmer
137 gemütlich eingerichtete Zimmer mit Kühlschrank, Kaffee-/ Teezubereiter, Klimaanlage, Radiowecker, Föhn, Bügeleisen /-brett, Telefon, TV, WLAN, Blick auf den Golf von Mexiko oder die Bay, Balkon.
Unsere Meinung
Gepflegtes Hotel für gemütliche Strandferien.
Preis auf Anfrage
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