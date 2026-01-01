Direkt am Strand von Sanibel Island gelegen. Zum J.N. Ding Darling National Wildlife Refuge sind es ca. 15 Fahrminuten. Der Southwest Florida International Airport befindet sich in gut 41 km Entfernung.

Zur Auswahl stehen 2 Restaurants, eine Tiki-Bar, eine Snackbar, 5 Pools, Wasserrutsche, 4 Tennisplätze, 16 Pickleballplätze, ein Fitnessbereich, ein Spa, BBQ-Grills, Verleih von Fahrrädern, Kajaks und SUPs.

Die Wohneinheiten verteilen sich auf mehrere Gebäude auf der weitläufigen Anlage. Zur Auswahl stehen Studios und Apartments. Die Studios verfügen über eine Kochmöglichkeit, einem Kaffeekocher, Geschirrspüler und Ess-/Wohnecke. Die Apartments sind mit 1 bis 3 Schlafzimmern einem separaten Wohnzimmer mit Küche sowie Balkon ausgestattet. WIFI gegen Gebühr.