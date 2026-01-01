Beschreibung

Lage Das Hotel liegt nur 2 Blocks vom Millenium Park und einen Block von der nächsten UBahnstation entfernt. Diverse Geschäfte und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Angebot Es stehen Ihnen ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih zur Verfügung.