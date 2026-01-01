Staypineapple The Loop Chicago
Chicago
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt nur 2 Blocks vom Millenium Park und einen Block von der nächsten UBahnstation entfernt. Diverse Geschäfte und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Es stehen Ihnen ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih zur Verfügung.
Zimmer
Die 122 kleinen, aber komfortablen Zimmer sind mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Bademänteln und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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