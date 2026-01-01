Am Chicago River und nur 2 Blocks von der North Michigan Avenue in Downtown gelegen.

Das Luxushotel lässt keine Wünsche offen. Zur Einrichtung zählen ein Restaurant, eine Lounge in welcher ein eleganter Afternoon Tea serviert wird, eine Bar, ein Hallenbad, ein Fitnesscenter und ein Spa mit Schönheitssalon stehen den Gästen zur Verfügung.