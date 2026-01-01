The Langham Chicago
Chicago
Beschreibung
Lage
Am Chicago River und nur 2 Blocks von der North Michigan Avenue in Downtown gelegen.
Angebot
Das Luxushotel lässt keine Wünsche offen. Zur Einrichtung zählen ein Restaurant, eine Lounge in welcher ein eleganter Afternoon Tea serviert wird, eine Bar, ein Hallenbad, ein Fitnesscenter und ein Spa mit Schönheitssalon stehen den Gästen zur Verfügung.
Zimmer
Die 316 Zimmer sind elegant und luxuriös gestaltet und mit Kaffee-/Teekocher, Minibar sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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