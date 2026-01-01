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Radisson Blu Aqua Hotel Chicago

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Chicago

Modernes Hotel in einem einzigartigen Bauwerk.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt unweit der Michigan Avenue, zwischen dem Chicago River und dem Millennium Park. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel bietet eine Bar, ein italienisches Restaurant, Fitnesscenter, Spa- und Wellnessbereich, einen Pool, Jacuzzi und eine Sauna.
Zimmer
Die 334 Zimmer verfügen über Flachbild- TV, Minibar, Safe, Bügeleisen und Kaffeekocher.
ab CHF 138.– / pro Person

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