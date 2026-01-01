Badeferien im Resort Cala di Falco ab Schweiz
Badeferien im Resort Cala di Falco ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- privater Strandabschnitt
- Panoramablick übers Meer
- helle und moderne Zimmer
- ruhige und gemütliche Lage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihren Badeferienurlaub mit dem Flug nach Sardinien und der Weiterreise zu Ihrem Hotel im Norden der Insel.
2-7. Tag Resort Cala di Falco
Sie finden Ruhe und Entspannung am schönen Pool oder am nur wenige Schritte vom Hotel entfernten Privatstrand. Das Resort eignet sich aber auch als Basis für Erkundungstouren ins Innere der Insel oder entlang der Costa Smeralda in Nordsardinien. Die hervorragenden Restaurants mit Panoramablick bieten Ihnen landestypische aber auch internationale Gerichte und lassen keine Wünsche offen. Erleben Sie hier unbeschwerte Tage mit viel Sonne und Entspannung!
8. Tag Rückreise
Heute fliegen Sie von Sardinien wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage