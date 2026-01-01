Badeferien im Resort Cala di Falco ab Schweiz

Das schöne 4-Sterne Resort liegt nur wenige Schritte vom Strand in Cannigione entfernt mit eigenem Privatabschnitt nur für Hotelgäste. Der schöne Pool bietet einmalige Ausblicke auf das kristallklare Meer und in der Gartenanlage lässt es wunderbar entspannen. Die Zimmer sind alle im mediterranen Stil erbaut, sind modern und komfortabel eingerichtet und bieten eine Veranda oder einen Balkon. Zwei Restaurants und eine Pizzeria mit Panoramablick auf den Golf von Azachena sorgen für Ihr leibliches Wohl und das freundliche und zuvorkommende Personal sorgen dafür, dass Sie sich jederzeit hier wohlfühlen.