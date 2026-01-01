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Badeferien im Resort Cala di Falco ab Schweiz

Das schöne 4-Sterne Resort liegt nur wenige Schritte vom Strand in Cannigione entfernt mit eigenem Privatabschnitt nur für Hotelgäste. Der schöne Pool bietet einmalige Ausblicke auf das kristallklare Meer und in der Gartenanlage lässt es wunderbar entspannen. Die Zimmer sind alle im mediterranen Stil erbaut, sind modern und komfortabel eingerichtet und bieten eine Veranda oder einen Balkon. Zwei Restaurants und eine Pizzeria mit Panoramablick auf den Golf von Azachena sorgen für Ihr leibliches Wohl und das freundliche und zuvorkommende Personal sorgen dafür, dass Sie sich jederzeit hier wohlfühlen.
Badeferien im Resort Cala di Falco ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- privater Strandabschnitt
- Panoramablick übers Meer
- helle und moderne Zimmer
- ruhige und gemütliche Lage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten heute Ihren Badeferienurlaub mit dem Flug nach Sardinien und der Weiterreise zu Ihrem Hotel im Norden der Insel.

2-7. Tag Resort Cala di Falco

Sie finden Ruhe und Entspannung am schönen Pool oder am nur wenige Schritte vom Hotel entfernten Privatstrand. Das Resort eignet sich aber auch als Basis für Erkundungstouren ins Innere der Insel oder entlang der Costa Smeralda in Nordsardinien. Die hervorragenden Restaurants mit Panoramablick bieten Ihnen landestypische aber auch internationale Gerichte und lassen keine Wünsche offen. Erleben Sie hier unbeschwerte Tage mit viel Sonne und Entspannung!

8. Tag Rückreise

Heute fliegen Sie von Sardinien wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 16.07.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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