Badeferien im Hotel La Bisaccia ab Schweiz

Hotel La Bisaccia

Wenn Sie gerne unter Leuten sind, dann ist der Sandstrand neben dem Hotel der richtige Ort für Sie. Wenn Sie jedoch die Einsamkeit und Ruhe suchen, dann sollten Sie der Küste entlang spazieren, denn dort finden Sie verschiedene einsame und versteckte Buchten, wo Sie ganz für sich sein können. Auch das Hotel selbst ist eher auf Entspannung und Gemütlichkeit denn auf Action und Bespassung ausgerichtet. Lassen Sie sich treiben und tanken Sie neue Energie.