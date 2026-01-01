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Badeferien im Hotel La Bisaccia ab Schweiz

Das im sardischen Stil erbaute Hotel liegt idyllisch an einem Hang über der Baja Cala Battistoni und bietet unvergleichliche Panoramablicke auf das Thyrrenische Meer und die Insel Caprera. Der feine Sandstrand liegt gleich nebenan und ist über ein paar wenige Treppenstufen erreichbar. In der näheren Umgebung befinden sich viele kleine versteckte Badebuchten, welche sich für Gäste eignen, welche vor allem Ruhe und Einsamkeit suchen.
Die in hellen Pastelltönen gehaltenen Zimmer sind im typischen Stil der Costa Smeralda eingerichtet und verfügen fast alle über einen Balkon mit wunderschöner Aussicht.
Badeferien im Hotel La Bisaccia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- idyllische Lage
- schöner Pool mit schöner Aussicht
- privater Strand
- helle und schöne Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr Flugzeug bringt Sie nach Sardinien, wo Sie zu Ihrem Hotel an der Nordostküste der Insel weiterreisen.

2-7. Tag Hotel La Bisaccia

Wenn Sie gerne unter Leuten sind, dann ist der Sandstrand neben dem Hotel der richtige Ort für Sie. Wenn Sie jedoch die Einsamkeit und Ruhe suchen, dann sollten Sie der Küste entlang spazieren, denn dort finden Sie verschiedene einsame und versteckte Buchten, wo Sie ganz für sich sein können. Auch das Hotel selbst ist eher auf Entspannung und Gemütlichkeit denn auf Action und Bespassung ausgerichtet. Lassen Sie sich treiben und tanken Sie neue Energie.

8. Tag Rückreise

Ihr Flieger bringt Sie heute von Sardinien zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic Mainbuilding
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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