Badeferien im Hotel La Bisaccia ab Schweiz
Badeferien im Hotel La Bisaccia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- idyllische Lage
- schöner Pool mit schöner Aussicht
- privater Strand
- helle und schöne Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr Flugzeug bringt Sie nach Sardinien, wo Sie zu Ihrem Hotel an der Nordostküste der Insel weiterreisen.
2-7. Tag Hotel La Bisaccia
Wenn Sie gerne unter Leuten sind, dann ist der Sandstrand neben dem Hotel der richtige Ort für Sie. Wenn Sie jedoch die Einsamkeit und Ruhe suchen, dann sollten Sie der Küste entlang spazieren, denn dort finden Sie verschiedene einsame und versteckte Buchten, wo Sie ganz für sich sein können. Auch das Hotel selbst ist eher auf Entspannung und Gemütlichkeit denn auf Action und Bespassung ausgerichtet. Lassen Sie sich treiben und tanken Sie neue Energie.
8. Tag Rückreise
Ihr Flieger bringt Sie heute von Sardinien zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic Mainbuilding
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage